El Rey Andrés (Pastrana) | Capítulo 3: ¿Y dónde está el piloto?

"Ghislaine Maxwell alardeaba de «disparar contra un campamento terrorista» (...) El piloto señala: «Mentira»": Ana Cristina Restrepo

Julio César Londoño Giraldo, capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), llegó en un helicóptero UH-60 Black Hawk a la base aérea de Melgar, destinada al entrenamiento de pilotos de la FAC. El instructor cumplía una orden proveniente de la misma base: realizar un vuelo con una piloto extranjera, para mostrarle las capacidades de la aeronave. Los llamados tráficos son recorridos sobre el aeródromo y sus alrededores.

Los Black Hawk suelen ser tripulados por un piloto, un copiloto y dos técnicos, encargados del armamento. El circuito en cuestión duró «entre siete y diez minutos» y consumió 30 galones de combustible. Londoño asegura que el presidente de la República, Andrés Pastrana, permaneció en tierra.

Al final del primer semestre de 2002, en el marco del Plan Colombia, era usual que los pilotos colombianos volaran con sus pares estadounidenses en procesos de capacitación y adquisición de nuevos equipos.

El libro Privilegiado: auge y caída de la Casa de York, de Andrew Lownie, narra cómo la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell alardeaba de «disparar un cohete contra un campamento terrorista». El piloto señala: «Mentira. Todo el tiempo tuve el control del helicóptero». Si vino a matar guerrilleros, «conmigo nunca lo hizo»: «Para ir a un campamento a entregar armamento, hay que hacer un proceso de planeamiento estratégico y operacional […] para atacar campamentos guerrilleros va únicamente el piloto. Es de carácter reservado y ultrasecreto […] ¡Ella nunca pudo haber participado en un briefing para un ataque estratégico, entregar armamento, disparar cohetes!».

Londoño es un coronel retirado, administrador aeronáutico, magíster en Estrategia y Geopolítica, especialista en Seguridad y Defensa Nacional y Estado mayor. Más de mil horas de instrucción de vuelo. 30 años de servicio a la FAC.

Pastrana afirmó que este vuelo hizo parte de «una estrategia del Plan Colombia» que involucraba inversionistas. Londoño dice que nunca voló con ninguna otra persona con el perfil empresarial de Maxwell. No sabe por qué ella vestía un uniforme de uso privativo de la FAC, «no es competencia mía», y reconoce que es extraño que un invitado use overoles con distintivos.

Nunca vio a Jeffrey Epstein.

El coronel (r) Londoño conversó con Mañanas BLU 10AM de Blu Radio, sin vedas ni advertencias (Ver).

Tres y medio millones de páginas de los Archivos Epstein apenas empiezan a exponer responsabilidades y complicidades a nivel global, pero también abre una conversación necesaria: los «falsos positivos» de la desclasificación. Londoño no «confesó» hechos, los relató. El que nada debe, nada teme.

El testimonio del coronel (r) Londoño es un insumo para contrastar con los archivos del Ministerio de Defensa y otros órganos del Estado colombiano cuya obligación es investigar la naturaleza y los alcances de la relación del expresidente Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El piloto olvidó quién tomó la foto desclasificada por el Departamento de Justicia y difundida en Colombia por Los Danieles. Es una imagen al estilo de Top Gun, el capitán posa con una invitada de pelo mojado, uniforme de la FAC, y una botella de licor en la mano: «En la foto hay un carro de bomberos que baña con agua a la persona que voló. Se destapa una botella de champagne […] a ella la mojaron con el carro de bomberos, como cuando un piloto de Fórmula 1 gana y destapa una botella. Es un acto simbólico [posterior al vuelo], no quiere decir que ella haya consumido licor».

Cuando el ritual culminó, «cogí mi helicóptero con mi tripulación. Y me fui».

