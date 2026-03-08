Héroes del silencio

Resume e infórmame rápido

El tono pendenciero de los discursos de la actual campaña electoral en Colombia es la extensión de una elaboración histórica —exacerbada por los populismos— que algunos denominan el «teatro de la política»: la puesta en escena del ideal de «superioridad masculina».

Después del pitazo final en un partido de fútbol (pasarela clásica del poder masculino), los hombres «se pueden» besar, abrazar y llorar sin temor a «señalamientos»: ya han «demostrado su virilidad» durante 90 minutos. Pero, ¿qué pasa con los políticos? ¿Cuándo les llega la hora de los besos, los abrazos, el llanto?

La teoría política —Hobbes, Locke, Kant, Hegel…— fue construida frente un espejo con una única imagen. El artículo Masculinidad y política (Juan Iván Martínez-Ortega y otros, Universidad Nacional Autónoma de México, 2025) sintetiza: «La filosofía moderna estableció el concepto de un sujeto jurídico-contractual como un individuo carente, necesitado de satisfacción y deseoso de posesión». Dicho modelo de masculinidad «ha justificado la dominación y la violencia».

En Política sexual (1970), Kate Millet (1934-2017) entiende que el sexo es una categoría social impregnada de política. El poder es la esencia de la política. La necesidad de dominio y control en los hombres se manifiesta en un lenguaje que privilegia el uso de la fuerza, las jerarquizaciones (sexual, étnica, social…), las narrativas bélicas. Todo se perpetúa al amparo de un «contrato social» tácito que implica encubrir, negar, callar: el pacto patriarcal.

Calladitos se ven más machitos.

Para derribar ese «contrato» no basta con votar por mujeres. Ser mujer no es una condición suficiente para merecer ser elegida, pero sí necesaria para que su carrera y proyecto político sean revisados de forma diferencial puesto que el sistema está diseñado para que nos concentremos en los duelos de machos.

De acuerdo con ONU Mujeres (datos de 145 países, año 2025), al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas se logrará en 130 años. Sólo un 27,2 % de las curules parlamentarias están ocupadas por mujeres. Sólo seis países tienen un 50 % o más de mujeres en el congreso: Rwanda (64 %), Cuba (56 %), Nicaragua (55 %), y Andorra, México y Emiratos Árabes Unidos (50 %). La paridad en los congresos no se logrará antes de 2063. En América Latina, las mujeres ocupan un 36 % de los escaños.

En Colombia, el pacto patriarcal empezó mucho antes de los Archivos Epstein. ¿Por qué el #MeToo no prosperó a pesar de las denuncias públicas de las periodistas Claudia Morales y Claudia Julieta Duque? ¿Cómo se aceita el engranaje de este sistema en las urnas?

Las elecciones son los «90 minutos» de los políticos en campaña y en el poder. Después quedan las lealtades, los favores que se pagan hasta la eternidad, la gratitud ciega que patea la democracia. ¿Cuántas mordazas hay en los tarjetones al Congreso y la consulta?

El silencio es el brazo armado —¡de cobardía!— del pacto patriarcal: por eso los partidos políticos como el Conservador no exigen respuestas de sus dirigentes (es el caso de Andrés Pastrana) y algunos de sus miembros (hombres y mujeres) expresan apoyo público al héroe en desgracia. Solidaridad de partido, de clase, de cuerpo. La misma norma aplica para cada desvergonzado que, para preservar su esfera de dominio, archiva, desestima o absuelve investigaciones en la Comisión de Investigación y Acusación contra mandatarios como Álvaro Uribe o Gustavo Petro, por ejemplo.

Los silencios son los besos y los abrazos, el llanto de los machos en la política.

Las mujeres ya no lloramos, preguntamos. Y votamos. #NoAlPactoDeSilencio

Les invito a visitar: https://noalpactodesilencio.com/