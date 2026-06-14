Los «camisas negras»: Abelardo y José Manuel

Abelardo de la Espriella anunció a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresiencial. Foto: Cortesía

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Nunca fue la camiseta de la Selección Colombia. El verdadero problema de Abelardo de la Espriella fue y es la camisa negra.

En 1995, tras el resurgimiento de la extrema derecha, Umberto Eco pronunció en la Universidad de Columbia el discurso «El fascismo eterno», una reflexión sobre la Italia en la cual creció y aprendió que los fascistas saben que la «libertad de palabra es libertad de retórica» y que «las costumbres lingüísticas son a menudo síntomas de sentimientos no expresados». La campaña de El Tigre lo declara: «La Patria también se reconstruye con el lenguaje».

Las promesas de los nunca «son piezas de una arquitectura moral, política y programática para conducir a Colombia hacia una nueva etapa». Recordemos que el «nuevo orden revolucionario del fascismo» se proclamaba lejano a los de siempre, pero no dudaba en recibir financiación de los latifundistas más conservadores ni en pasar a manteles con el rey.

En: https://defensoresdelapatria.com/

Benito Mussolini no tenía una filosofía propia, pero sí una retórica. Eco explica que el sincretismo, propio de los fascistas, tomaba a conveniencia frases de aquí y de allá. El Duce, quien empezó como ateo militante, firmó el Concordato con la Iglesia y comulgó con los obispos que bendecían sus banderines, citaba a Dios con frecuencia y se autoproclamaba «El hombre de la providencia».

¿Cómo Abelardo de la Espriella, ex ateo y converso exprés, convenció a más de diez millones de votantes con su «Patria milagro»?

No todo es fascismo, pero cuando acecha, arroja señales inequívocas. Eco propone 14 arquetipos del que denomina Ur-Fascismo o fascismo eterno*. Por cuestión de espacio, sometamos la fórmula de los «Defensores de la Patria» a cuatro de esos filtros:

Rechazo del pensamiento crítico. «En la cultura moderna, la comunidad científica entiende el desacuerdo como instrumento de progreso de los conocimientos». Para el Ur-Fascismo «el desacuerdo es traición». De la Espriella promete que solicitará «al Departamento de Estado, al doctor Marco Rubio, para que retire las visas a todos los aliados políticos de Petro, incluyendo funcionarios y empresarios […]» y al Departamento de Justicia «para que se procese a los políticos, a los aliados de Petro». ¿Un ciudadano con pasaporte estadounidense (y colombiano e italiano) quiere ser presidente de Colombia y entregar el derecho a la oposición y la soberanía del aparato judicial a una de sus otras patrias? El fascismo condenó a prisión de por vida a Antonio Gramsci, eliminó la prensa libre, desmanteló los sindicatos y el congreso, confinó o desterró a la oposición política. «Por la razón o por la fuerza» repite Abelardo de la Espriella: ¡¿Cómo José Manuel Restrepo, un académico, cohonesta con este proyecto?!

Se dirige a las clases medias frustradas. La «Patria milagro» le habla «al colombiano que ha sufrido, esperado, resistido y amado este país en medio de la oscuridad […] al patriota silencioso».

No hay lucha por la vida sino una vida por la lucha. Una guerra permanente en la que el heroísmo es dogma: «¡Firme por la patria!», «¡Defensores de la patria!». La muerte es la recompensa a la vida heroica: «¡Me hago matar por el país!», grita El Tigre . (¿Por cuál de sus tres países?).

Tanto la guerra como el heroísmo son juegos difíciles, por eso el Ur-Fascista transfiere su voluntad de poder a cuestiones sexuales. «Éste es el origen del machismo (que implica desdén hacia las mujeres y una condena intolerante de costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad hasta la homosexualidad). Y puesto que también el sexo es un juego difícil de jugar, el héroe Ur-Fascista juega con las armas, que son su ersatz [sustituto] fálico: sus juegos de guerra se deben a una invidia penis permanente».

-«Con esa foto me gané unos votos bien bacanos», dijo De la Espriella a la periodista Laura Rodríguez.

-«Acércala y dime qué ves ahí», le insistió.

Abelardo y José Manuel, los camiscie nere criollos, «Sirviendo a Dios y la Patria», hoy cuentan con el apoyo asolapado de Carlos Lehder, el narcotraficante que en los años ochenta fundó un partido neonazi: el Movimiento Nacional Latino.

¿«Tienen la camisa negra porque negra tienen el alma»?

El fascismo italiano, el «antipartido», se convirtió en el modelo de países como Polonia, Portugal, España y Hungría. Luego encontró terreno fértil en América del Sur. Hoy, respira nuevos aires gracias a Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei, y se sostiene con la misoginia como uno de sus pilares, discursos condescendientes que fluctúan entre El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y los videos de tradwives.

«El Ur-Fascismo está aún a nuestro alrededor, a veces con traje de civil», advierte el autor de El nombre de la rosa.

Votar con libertad: siempre, ¡pero nunca por fascistas!

*Contra el Fascismo, Umberto Eco. Penguin Random House, 2021.