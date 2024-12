Ven, no tardes tanto

Resume e infórmame rápido

“La Escombrera retorna a su soledad nocturna, mientras la constelación de Orión se impone”: Ana Cristina Restrepo Jiménez Foto: Diego Pérez

El viento en la montaña arrastra silbidos. De rodillas, sobre el suelo arcilloso que explora con un palustre, una antropóloga forense siente un susurro: Fiuuu. “¿Vos lo oíste?”, le pregunta a una compañera. Con enterizos blancos, recorren esa suerte de superficie lunar en la que se convirtió la ladera después de décadas de escombros arrojados. Fiuuu.

Pasadas las 9:30 p. m. del 18 de diciembre, se despeja el horizonte que circunda al Valle de Aburrá. El Gran Cazador, con su cinturón de tres luceros, asoma con una nitidez más parecida a una estampa de la Odisea que a un mapa celeste. La Escombrera retorna a su soledad nocturna, mientras la constelación de Orión se impone después del paso de la luna de fuego que ardió en la noche de los hallazgos óseos humanos en la Comuna 13.

“¡Ay, gonorrea, qué señal!”, exclama una joven, deslumbrada, cerca del perímetro de prospección.

¿Luna de fuego? ¿Orión, arriba –prístina–, y también abajo…?

Andrea Gómez, antropóloga de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dice: “No solo en esta intervención he soñado con mi trabajo. Creo que esto es una expresión de los sentimientos, de las ganas de encontrar algo. Es un reflejo de lo que significa este proceso en lo personal y lo profesional”.

“Teníamos una sensación de pesadez en el pecho durante el hallazgo. Era un cúmulo de emociones: expectativa por encontrar, tristeza por el hecho como tal, melancolía al ver a las madres ilusionadas y tristes”, evoca su colega, Clara Betancur.

La luna roja es producto de “aerosoles que esparcen la luz azul y verde y dejan los amarillos y rojos”, me explica un astrónomo. Los “Tres reyes magos”, el cinturón de Orión, son las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka. Y “los sueños, sueños son”.

¿“Señales”?

Detrás del bolsón inferior del área explorada, una señal amarilla alerta sobre la presencia de serpientes…

25/02/2009. La declaración ante la Corte Distrital del Sur de Nueva York de “Don Berna”, comandante del Bloque Cacique Nutibara (BCN), consigna: “The BCN was funded by contributions from wealthy businessmen, business and hotel owners, taxes on buses and large businesses...”.

18/12/2024. El Espectador titula: “Por no aceptar crímenes de guerra, JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] remite proceso contra Mario Montoya a UIA [Unidad de Investigación y Acusación]”.

23/12/2024. “La JEP ignora lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó nuestro Gbno…”, publica Álvaro Uribe, presidente durante la Operación Orión.

* * *

El 25 de agosto del año 2000, Dios murió para mí. Son veinticuatro novenas en las que aún rezo –con devoción memorizada– para mantener a mi padre vivo, no para celebrar el nacimiento de un salvador.

Termino de escribir esta #TreguaDeNavidad después de cantar, con panderetas y maracas, frente al pesebre que construyó mi papá. Hoy quiero volver a creer en la justicia divina. Pero, sobre todo, en la humana.

En memoria de Luz Ángela Velásquez, buscadora, bajo su última luna.