Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Comparaciones odiosas

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Hoyos
Andrés Hoyos
10 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Tratar de entender el tiempo presente comparándolo con otros tiempos es una tentación ubicua, aparte de descaminada. Gústenos o no, los tiempos nuevos tienen ese elemento constitutivo: no son repetición de nada y, por lo tanto, exigen un análisis autónomo. Claro que los antecedentes importan y nos dan lecciones, si bien la lección más importante de todas es que el aspecto determinante de lo nuevo hay que entenderlo con herramientas nuevas, o por lo menos muy remozadas y recalibradas.

Vamos al ejemplo más candente de todos: Putin. Este señor es un dictador contemporáneo, así tenga antecedentes. Sin embargo, es diferente de los...

Andrés Hoyos

Por Andrés Hoyos

Conoce más

Temas recomendados:

Israel

Palestina

Estados Unidos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.