Crimen sin castigo

“El ascenso político de Armando Benedetti es la peor de las noticias”: Andrés Hoyos Foto: Presidencia

Mucha gente en Colombia, y países semejantes, juega a lo que dice el título: a cometer crímenes de diversa gravedad con la esperanza de que el castigo nunca llegue. Claro que de tarde en tarde sí llega, pero en muchas otras ocasiones no, porque si no estaríamos ante una idiotez colectiva. En Cartagena abundan las construcciones con permisos incompletos, cuando no espurios, y los castigos posteriores son escasos, si acaso ocurren. Uno casi que ve la conversación de café, cuando alguien dice: “escrituremos a nombre de mi tía este valioso lote mostrenco que está por aquí en manos de la alcaldía y después vemos cómo nos repartimos el...