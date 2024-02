"Si María Corina Machado llama a votar por una persona desconocida, esta persona podría vencer por goleada": Andrés Hoyos Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

¿Estábamos mejor cuando las dictaduras no pretendían ser otra cosa que dictaduras, o ahora, cuando muchas se disfrazan de democracias? No sé, los regímenes disfrazados deben, por fuerza, limitar cierto tipo de abusos y realizar validaciones electorales, aunque su carácter “democrático” los hace más difíciles de combatir. El sistema resultante podría denominarse la “democracia degenerada”. Un ejemplo es la cada vez más caliente dictadura de Venezuela.

Nicolás Maduro se pasa las horas argumentado que él no es ningún dictador, que lo que pasa es que personas como la abogada Rocío San Miguel, especialista en temas militares, son culpables de traición a la patria, conspiración y terrorismo. O sea, no solo hay que creer lo inverosímil, que la dictadura enfrenta un plan golpista, sino que, si un venezolano dice que no lo cree, comete un delito. Sorprende la presencia de militares entre los arrestados recientes. Esto significa, simple y llanamente, que el descontento en las fuerzas de seguridad sí existe. ¿Es grande, pequeño, creciente? No se sabe.

Por razones no explicadas del todo, la dictadura venezolana se ha abstenido hasta ahora de tomar presa a María Corina Machado, la persona a la que acusan de ser la golpista principal. Claro que Rocío San Miguel no es tan conocida como la Machado, así que la reacción internacional contra su detención ilegal no es tan potente.

Existe un problema para cualquier democracia degenerada: tiene que celebrar, aunque sea, el más burdo simulacro electoral cada tanto. Cuba, para no ir muy lejos, tiene “elecciones” todo el tiempo, elecciones que Castro siempre ganaba por barrida. Ok, pero eso es en una isla donde la represión resulta fácil. En contraste, la actual situación en Venezuela tiene riesgos para el régimen porque las cosas han evolucionado hasta el punto de que cualquier convocatoria a las urnas podría producir una avalancha de votos antichavistas, pese a no ofrecer verdaderas opciones en los tarjetones, debido a la exclusión de los nombres de oposición reconocidos. Dicho de otra manera, si María Corina Machado llama a votar por una persona desconocida, esta persona podría vencer por goleada. Las redes de todo tipo que hoy existen ayudarían a difundir el llamado, así el dictador pretenda desaparecerlo y se proclame amplio vencedor. O sea, Chávez de todas maneras sacaba votos; Maduro no.

Los agentes de la ONU a cargo de defender los derechos humanos fueron expulsados del país. ¿Vendrá más represión? Eso parece. Decían, vaya uno a saber por qué, que el régimen quiere que las “elecciones” sean pronto, si bien la fecha no se vislumbra por ninguna parte. ¿Les ofrece eso alguna ventaja? Uno lo duda mucho. En Venezuela está muy claro, además, que el tinglado depende de su cuña, Maduro. Si por alguna razón prescindieran de él, todo se vendría abajo. La otra opción es que él tome una vía parecida a la de Daniel Ortega en Nicaragua, si bien eso traería múltiples problemas para el régimen. Por lo demás, el apoyo internacional desapareció casi del todo. Pepe Mujica, gran referencia de la izquierda latinoamericana, dice que a Maduro se le puede llamar dictador. O como lo sintetiza de forma muy clara el periodista chileno Julio Salviat: “El complot al que se refiere Nicolás Maduro para sacarlo del poder es la realización de elecciones libres”.

En fin, no conviene anticiparse a los hechos. Ya se verá qué camino toman el régimen y la oposición.

