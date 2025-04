Economía mundial a las trumpadas

Resume e infórmame rápido

Me dieron ganas de sacarle el cuerpo al tema, pero ni modos. Es trascendental, así que no hay remedio.

Empiezo por decir que no pensé que volvería a ver el Dow Jones por debajo de 40 mil puntos y ya el lunes 7, a menos de dos meses de posesionado Trump, se halla en 38.000+ y amenaza con seguir bajando. Aclararemos una obviedad y es que yo tampoco tengo idea de cuánto durará la crisis generada por los aranceles caprichosos del confundido presidente americano. Lo que sí es casi seguro es que podría venir una recesión mundial, de repente peor que la de 2008. Así que suerte con las billeteras, como hay que decir cuando uno entra en un vecindario muy peligroso.

Según era más o menos previsible, las economías más sólidas y aquellas que fueron objeto de los aranceles punitivos mayores –China, Europa– han venido reaccionando una por una con medidas contrarias equivalentes a las impuestas por Trump. ¿Qué hará entonces el señor del peluquín apenas se entere de que castigar a los demás no es gratis? Sospecho que le tomará unos días de daños económicos crecientes, pero al final encontrará la manera de echar para atrás tratando de decir que no fue él el equivocado o el que da reversa.

Como es imposible prever las consecuencias económicas de todo esto, hablemos de las políticas, que tienen menos misterio. Hay algo que no se menciona mucho y es que el tiempo disponible para Trump –así hable paja sobre una nueva reelección, que se estrellaría contra la Enmienda 22– es bastante breve. En 2029 entrará un nuevo gobierno, de signo muy probablemente contrario al suyo, pese a que hoy la vía para ello no esté clara. Por ahora, la oposición no se ha organizado, aunque si las manifestaciones siguen, si el descontento se agudiza, ya se encontrará la manera de cerrar filas. De cualquier modo, el propio Donald va a ser lo que en Estados Unidos se conoce como un “pato cojo” (lame duck), lapso que iba a comenzar en 2026 y bien puede estar a punto de hacerlo ya. Esto significa que así haga mucho cuac-cuac, Trump no va para ninguna parte. Si un número significativo de republicanos en una de las dos ramas del Congreso, o en ambas, se sale del redil, las alarmas se encenderán y los planes catastróficos se descarrilarán. Ya está de salida, por ejemplo, el siempre veleta Ted Cruz, quien se había entregado de patas y manos al presidente hace apenas un par de meses. Sea como sea, si los republicanos pierden duro en las elecciones de mitaca de 2026 –entonces se renueva 1/3 del Senado, el 100 % de la Cámara y numerosas gobernaciones–, hasta ahí llegó el proyecto de refundar al país y al mundo. De hecho, en los últimos días ha habido protestas espontáneas y grandes contra el régimen.

O sea que la pesadilla del elefante en la cristalería podría no durar tanto. Es incluso probable que nos toque presenciar la pataleta de un proboscidio malherido barritando a lo loco camino a su salida en enero de 2029. Claro, apenas van un poco más de dos meses de Trump en el poder y eso implica que los cuacs resuenan en todas partes. En fin, todas las predicciones apocalípticas que uno lee en buena parte de los medios tienen la obvia fecha de vencimiento mencionada. Esa es la gran ventaja del régimen democrático. Los daños infligidos son limitados, si es lo que quiere ese mismo público que el año pasado empoderó al malandro de pésimas intenciones. Eso sí, por ahora toca guardar la caja y no invertir casi en nada.

