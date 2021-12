Efectos inesperados

La ciencia a veces llega a conclusiones que no estaban en los planes de nadie. Al menos hasta hace muy poco yo no me había enterado de una que me sonó exótica de entrada: el exceso de CO2 tiene un efecto fertilizante, aparte de ser muy dañino para el clima planetario.

El asunto tiene su lógica. A medida que sobreabunda el dióxido de carbono, la tasa de fotosíntesis en muchas platas aumenta, o sea que producen más. Claro, como dicen los gringos, el jurado todavía delibera sobre la vigencia y el valor de estos efectos. Según los análisis disponibles, el efecto fertilizante no promete disminuir de forma significativa el CO2 en la atmósfera, de modo que para eso no sirve. Tampoco son positivos todos sus efectos. Por ejemplo, los granos que salen de plantas expuestas a mayor concentración de dióxido de carbono pueden contener menos minerales por peso. Para lo que sí sirve el efecto fertilizante es para aumentar la productividad de ciertas plantas. Por supuesto, los resultados son mucho mayores o mucho menores según las especies involucradas.