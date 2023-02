Es bastante probable que la Paz Total del gobierno de Petro evolucione hacia la frase del título: el Caos Total. Ya quisiera yo que no fuera así y que el país se pacificara a las buenas, sin disparar más tiros, o que la gente pudiera salir de las cárceles y hacerse buena en el acto. No es nada probable.

Aseguran varios expertos que el gobierno no tiene una política de seguridad. ¿A quién le sirve eso? Les sirve sobre todo a los actores armados ilegales. Si alguien les pregunta, ellos, por supuesto, declararán que quieren la Paz Total. ¿Por qué? Porque no les cuesta prácticamente nada: apenas imprimir un comunicado en un papel. Sin embargo, las organizaciones armadas, ¿de dónde surgieron y para qué sirven? Pues para adelantar y controlar negocios ilegales, se amparen o no en una ideología. ¿Esa necesidad puede desaparecer por arte de magia o debe tener alguna solución de continuidad? Pensemos por un instante en los carteles mexicanos, jugadores centrales en toda la trama. Ellos no hacen parte de la política de la Paz Total, una grave carencia.