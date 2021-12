El centro reformista se consolida

En contraste con Perú y Chile, donde el centro político fue borrado del mapa en la 1ª vuelta de las elecciones presidenciales, lo que condujo a una posterior polarización entre extremas, en Colombia este sector, encarnado por el candidato que gane la consulta de la Coalición Centro Esperanza (CCE), luce mejor posicionado después de mucho guapear. ¿Hay garantías de que aquí el centro pasará a 2ª vuelta? Nunca las hay. Mejor dicho, esos puestos hay que ganárselos con campañas vistosas, elocuentes y atractivas, tras establecer un mecanismo para seleccionar el candidato único, lo que se logró en los meses pasados.

A diferencia de otros columnistas que han hecho cuentas alegres e interesadas sobre los resultados de marzo para el Congreso, los cuales obviamente coinciden con las consultas, yo no tengo idea de cómo quedará conformada la segunda rama del poder público en Colombia. Sospecho, sí, que no habrá grandes mayorías extremistas. Esto no significa que el resultado necesariamente le convenga al centro, pues entre los no extremistas también existen grandes hordas clientelistas, que son difíciles de convencer a la hora de acompañar un programa reformista de fondo. De todos modos, a partir de hoy es necesario enfocar el debate en las ideas. ¿Cómo nos proponen resolver los grandes problemas del país?, sobre todo, ¿a las buenas o a las malas? A las buenas no quiere decir sin hacer cambios de fondo; quiere decir que los cambios provienen de un reformismo progresivo y arriesgado.

La otra manía que se está imponiendo es la de mentir, por lo general, de forma descarada. ¿Será que algunas personas, muy en particular de izquierda, han estado viendo demasiadas noticias sobre Trump, ubicado en la orilla opuesta, y creen que la mentira es el camino al triunfo? Lo que en esos casos dicen los candidatos es: mire, amigo mío, yo necesito más votos que el suyo, y como sé que ese lo tengo entre el bolsillo pase lo que pase, me importa un rábano incurrir en contradicciones flagrantes. Vaya uno a saber si los electores son tan pendejos como asumen algunos.

De cualquier modo, las opciones que se perfilan para la 2ª vuelta del 19 de junio de 2022 muy probablemente serán el centro y la izquierda. ¿Qué tan numeroso será el electorado a la derecha de ambas opciones? No se sabe, pero si lo de Chile sirve de alguna comparación, Kast sacó el 28 % en 1ª vuelta y el 44 % en 2ª vuelta. Si esta analogía le dice algo a Colombia, algo así como un tercio de los electores podrían estar más a la derecha o ser más conservadores que las opciones que van a salir ganadoras en la 1ª vuelta. Igual, si a ello se suman los indecisos, lo más probable es que estos votos no caracterizados sean decisivos en la elección. Rara que es la vida, en las segundas vueltas muchas veces la decisión la toman quienes votan de malgenio por el candidato que consideran “menos malo”. Claro, por eso mismo veremos toda suerte de contorsiones engañosas, además del necesario debate de las ideas. Ya se ha visto que algunos nos quieren hacer creer que personajes indignos, como Luis Pérez y Armando Benedetti, o clientelistas redomados, como Roy Barreras —todos ellos uribistas convencidos en su momento—, son buena compañía. Ojalá los electores castiguen tamaño oportunismo.

En fin, por fortuna la extrema derecha está de capa caída en Colombia, lo que es mala noticia para los extremistas del lado opuesto.

P.S. Esta columna reaparecerá en enero.

