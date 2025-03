El hombre gris

Para un columnista siempre hay un hombre gris que lo saca de apuros. Se trata de uno de esos que mencionaba Antonio Machado en su celebrado “Retrato”: “converso con el hombre que siempre va conmigo”.

Hoy los temas abundan y no. ¿Hablar de un bufón peligroso como Donald Trump? Bah, no apetece, pese a que durante casi cuatro años él podría enviar al mundo por un desfiladero que, por fortuna, tiene fondo. Tan delirante es don Peluquín que acusa a un país invadido de incitar a la Tercera Guerra Mundial. Por favor. La cháchara colombiana tampoco apetece mucho en este momento. Son repeticiones de lo mismo. Sobre lo primero, yo no dudo de...