El rechazo triunfante

Pese a que estuve tentado de escribir sobre este tema antes, primero los chilenos debían votar, tras lo cual era posible el análisis. Pues bien, este domingo por fin tuvo lugar el referendo esperado y vaya que los votantes del país austral nos sacaron de las dudas de manera dramática: hubo un triunfo rotundo del Rechazo con el 61,86 % de los votos contra el 38,14 % por el Apruebo, superior a lo que esperaban todas las encuestas. Como suele suceder, las tendencias se venían inclinando de forma progresiva en un sentido y este era el Rechazo.

¿Qué fue lo que rechazaron los chilenos? Yo me leí gran parte de la larga (388 artículos), mazacotuda y obsesiva Constitución y saqué algunas conclusiones. Es cierto que en el pasado había chilenos de primera, segunda y tercera categoría y que un país moderno debe descartar un esquema semejante, pero los constituyentes cometieron el error contrario de invertir las cargas, creando otra vez ciudadanos de primera, segunda y tercera al dar a las diversas minorías un predominio exagerado y dañino. Que se hayan cometido abusos con las comunidades originarias de un país por lo visto no quiere decir que ahora el 90 % de chilenos, que no pertenecen a estas comunidades, tengan que asumir un papel subordinado. Dicho de otro modo, la Constitución rechazada tenía el pecado de ser en exceso identitaria y racializada. Muy en particular, la complacencia de Boric con las minorías violentas, sobre todo los mapuches, fue descartada de plano.