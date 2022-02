Invadir o no invadir

El título es la pregunta de Hamlet, traducida a los términos de un dictador por el estilo de Vladimir Putin.

A la hora de entregar esta columna, día y medio antes de su publicación, la tan anunciada invasión de Rusia a Ucrania no ha comenzado como tal. El presidente Biden, sin explicar con claridad cómo puede estar tan seguro, dice que el mandamás de Rusia ya tomó la decisión. Pues si usted lo dice... Pese a que una lectura informada de la geopolítica internacional de las últimas dos o tres décadas sugiere que la invasión sería sobre todo un error garrafal, puede ocurrir. También, y por sentar alguna baza, Putin podría lanzar unos pocos misiles y bombas con daño necesariamente limitado, como para decir: todo nuestro loco despliegue no fue en vano. Por ahora, así no haya ninguna seguridad de ello, presumamos que sí habrá una invasión en estos días. De no ocurrir ya habrá tiempo para discutirlo.

¿Será una invasión parcial a las regiones llenas de separatistas, como la occidental Donbás? Allí ya hay un conflicto muy letal hace ocho años. Dicho esto, si los tanques rusos pasan frontera sería una declaratoria de guerra a todo el país y resultaría en extremo difícil delimitar los campos de batalla, pues el resto de Ucrania contratacaría, contrataques a los que los rusos sin duda tendrían que responder.

Todo este asunto ha estado plagado de rarezas. Es incomprensible una “estrategia” que perdió por completo el elemento sorpresa, lo que les podría costar la vida a miles de rusos. Ya se sabe que hoy la clave está en el número de bajas que se inflige al enemigo, no tanto en la superioridad militar final. Porque en estos casos —remember Polonia o Francia en la 2ª Guerra Mundial— para el éxito del invasor es esencial que sea muy rápido. Si no, según les pasó a Rusia y a Estados Unidos en Afganistán, el asunto se empantana, el invadido empieza su labor de desgaste, con la ventaja de que opera desde el propio territorio. Entonces, el invasor se desespera y se desmoraliza, tras recibir una cantidad creciente de bajas inútiles.

No soy analista militar y no sé cómo se pueden prever los resultados en caso de invasión. Con todo, la demora no se entiende pues soldado advertido, aunque sí muera en guerra, cobrará mucho más cara su muerte. Hay, por supuesto, modos de presentar el lío presente. Por ejemplo, hoy a Biden casi que le sirven la no invasión y la invasión: si no la hay, podrá decir: se evitó “por presión nuestra”. Si sí la hay, le serviría el recurrir al “se les dijo”.

Claro, quienes de veras están evitando la invasión son los ucranianos, al trepar el costo para Putin. Por lo que uno lee, el Ejército de Ucrania, aunque inferior al ruso, ha progresado muchísimo en los últimos años. Así que cualquier ocupación sería larga y sangrienta. Dos o tres misiles no cambian la situación. Aglomerar a casi 200.000 soldados en la frontera de un país vecino tiene claras implicaciones. Por ejemplo, cuesta mucho dinero, dinero que por ahora se recupera con creces por el mayor precio del gas y el petróleo rusos, que están altísimos. Sea, pero tener esas tropas ahí y no invadir cuesta cada día más. Dicho de otro modo, si la invasión va a ocurrir la decisión será antes y no después. Incluso hoy ya es tarde.

Lo dicho arriba, invadir Ucrania sería un desatino colosal y Putin, hasta ahora, no es conocido por cometerlos. Tendría que ser cierto que la pandemia lo deschavetó, como dicen por ahí.

andreshoyos@elmalpensante.com