La arriesgada apuesta de Sergio Fajardo

“Vamos a construir una nueva mayoría que recoja personas de izquierda, de derecha y centro. Tenemos mecanismos para encontrarnos, por ejemplo, las encuestas”, dijo en estos días Sergio Fajardo. Su propuesta de juntar no solo al centro sino a mucha más gente es arriesgada, lo que no significa equivocada. Por lo menos en las redes sociales la alternativa de armar una suerte de centro ampliado ha tenido bastante eco. Para poner el asunto en una cáscara de nuez, como se dice en inglés, solo se ven tres candidatos con posibilidades en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026: Fajardo, De la Espriella y Cepeda, ordene el lector según su gusto. La dinámica política de aquí hasta allá reducirá el número a dos. Uno de ellos, claro, ganará la segunda vuelta y será elegido presidente.

La actual apuesta de Sergio Fajardo es que él desplazará a Abelardo de la Espriella y se medirá con Iván Cepeda. Eso, desde luego, está por verse. Ni siquiera es 100 % seguro que Cepeda pase a segunda vuelta, pues en el lado izquierdo del espectro varios candidatos presidenciales no se han plegado a la campaña oficial. Son nombres de algún peso: Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo y Luis Carlos Reyes (Mr. Taxes), que van a llegar por su lado a la primera vuelta, lo que de repente podría quitarle votos al candidato del Frente Amplio. Otra incógnita es qué hará el torcido e impredecible Armando Benedetti, cuya antipatía por Cepeda es conocida. Quieto no se quedará. Por su parte, Roy Barreras todavía parece estar en la liza, sin mayores posibilidades.

Ya más hacia el centro del espectro, parece que habrá continuidad de varios hasta marzo, cuando se escogería uno vía consulta. Entre ellos: Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán. La que sí puede tener una votación significativa y perturbadora es Claudia López. Sobre ella se estima que es en extremo improbable que pase a segunda vuelta, aunque sí puede afectar la primera, en particular contra Fajardo. ¿Encontrará la campaña de Sergio alguna manera de atraerla y evitar su presencia en el tarjetón? Puede que sí como puede que no.

Fajardo ha reclutado a gente importante. Una lista incompleta sería: Rodrigo Lara Sánchez, Iván Marulanda, Jorge Enrique Robledo, John Sudarsky, Yolanda Reyes, Jennifer Pedraza, Maurice Armitage, Pablo Felipe Robledo, Moisés Wasserman, Martín Rivera Alzate, Enrique Santos Calderón y Brigitte Baptiste. Peñalosa dijo que prefería a Sergio sobre los otros dos opcionados. No es fácil de entender la negativa de Fajardo a las consultas, que por lo demás le habrían dado recursos por reposición de votos. Que la experiencia de 2022, que no sé qué otra razón, igual se saltó la posibilidad, lo mismo que De la Espriella, muy millonario él. Entre los que uno llamaría no extremistas que quedan vivos está Juan Carlos Pinzón más el veterano general Óscar Naranjo. En fin, la opción de escoger candidatos por medio de encuestas puede funcionar, así traiga solo gastos, no dinero del Estado. El modelo probable es semejante al que usaron en México para lanzar a Claudia Sheinbaum. De cualquier modo, el mecanismo concreto se desconoce en este momento.

En fin, yo sospecho que Sergio Fajardo estará en el tarjetón de la primera vuelta. Otro cantar es que pase a la segunda, es decir, que gane o quede de segundo. Un amigo conocedor me lanza un mensaje pesimista, según el cual Sergio corre el riesgo de ser el Álvaro Gómez de esta época. Yo espero que no sea cierto. En fin, abandoné la profesión de profeta hace rato, así que a los resultados me atengo.

