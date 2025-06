La desigual guerra en Irán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El violento ataque de Estados Unidos a Irán parece, por una vez, haber sido calculado. No, no se trata de la Tercera Guerra Mundial, sino de un conflicto regional grande y sobre todo desigual. Por un lado, están las incalculables capacidades militares americanas y de Israel combinadas. ¿Por el otro? El debitado régimen de los ayatolás y ya se sabrá si alguien más, aunque no abundan los voluntarios. Rusia, no; China, parece que tampoco; Europa mucho menos. Dicho de otra manera, para Trump y su gente las ventajas hoy lucen abrumadoras. Es en extremo improbable que los iraníes puedan montar una resistencia parecida a la de Zelenski y su gente en Ucrania, pues el apoyo local al régimen luce muy mermado.

El aspecto militar de este conflicto está menos en duda que el geopolítico. La alianza de EE. UU./Israel parece que va a dar cuenta del régimen de Irán. La paliza que ahora sufren depende mucho de la torpeza militar de los ayatolás. Ya el centro del conflicto no es en Gaza, donde muchos acusaron al Estado judío con razón y argumentos sólidos de genocidio. Ahora se metieron con un blanco que daña menos la imagen de los atacantes, muy en particular porque si hay algo indeseable en esa zona del mundo es que un régimen extremista, como el iraní, obtenga bombas atómicas. Cierto, las armas nucleares no están todas en buenas manos, si bien eso no significa que sea prudente ampliar el club.

¿Qué partes de Irán volarán por los aires? Lo primero es todo lo que tenga que ver con el programa nuclear. Tal parece que las penetrantes bombas de los gringos afectaron incluso instalaciones claves enterradas en lo profundo bajo el suelo. Por lo menos se inutilizaron los accesos a las mismas. No se sabe si al final unas tropas aerotransportadas deban terminar la labor. Irán, ya casi sin nada más que perder, dijo que iba a cerrar el estrecho de Ormuz, sacando del mercado más de veinte millones de barriles de petróleo/día; otro cantar es que pueda hacerlo. China, por ejemplo, les dijo que ni hablar. Lo que sí es probable es que el precio internacional del petróleo suba mucho en las próximas semanas. ¿Cuánto? Yo tampoco tengo ni idea. Las guerras siempre entristecen, pero en esta lo alegra a uno que el régimen de los ayatolás, que ahorca mujeres por docenas por el solo hecho de ejercer como tales, la esté pasando muy mal. Para mí es imposible defenderlo.

Algunos países de la zona no se han visto todavía muy afectados por el conflicto: Egipto, Turquía, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. En cambio, Líbano, Siria, Irak y hasta cierto punto Yemen corren mayor riesgo. ¿De qué manera? Ya se dijo que Rusia no va a participar.

¿Resurgirá el terrorismo proiraní, tipo Estado Islámico o ISIS? Lo más probable es que sí, aunque el daño que algo semejante inflija al enemigo es limitado y controlable. Lo que queda visto es que Estados Unidos aprovechó una situación ya desigual y ahora cobra por ventanilla. No se saben los efectos que estos ataques tendrán sobre la situación política americana interna, si bien podrían ser favorables a la derecha, nos guste o no, y a mí no me gusta.

El punto determinante en las semanas o meses que vienen es saber qué pasa con el gobierno en Irán. ¿Los ayatolas van a fortalecer su control del poder o surgirá alguna alternativa? No se sabe, así que tocará seguir pendientes.

andreshoyos@elmalpensante.com