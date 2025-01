Pasó lo que no se esperaba

“Voy a predecir que la luna de miel de Trump y Musk acabará en furrusca muy pronto”: Andrés Hoyos Foto: EFE - WILL OLIVER

… o no pasó lo que sí. Hay muchos ejemplos. Es muy corriente que la gente esté convencida de que algo es inevitable y cuando no resulta tal, no suelen explicar por qué. Tener vocación de profeta implica también tener vocación de fracaso.

Los expertos, que no siempre aciertan, han perdido algo de su prestigio en tiempos recientes. Un verdadero experto debe entender que la condición de profeta es imposible. Y mucho menos es profeta un político con poder. “A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”, dijo Petro a Semana en su momento. Bueno, ya me dirán qué pasó. Eso sí, de tarde en tarde aciertan los negocios de...