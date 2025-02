La primera respuesta tendrá que ser “nyet”

“La situación en Ucrania dista mucho de ser desesperada”: Andrés Hoyos Foto: EFE - Aaron Schwartz / EVGENIA NOVOZHENINA

En Ucrania occidental, la zona crítica que fue invadida por Rusia, se aproxima la primera hora de la verdad. Abundan las fantasías negativas. Sin embargo, es falso que Trump pueda simplemente ponerse del lado de Rusia y pretender que el resto del mundo no se le va a ir encima. Además, porque Zelenski tendría que decir “nyet” y el proceso se agrietaría en forma irreparable. Según esto, el míster del peluquín a lo mejor tiene algún as bajo la manga. Ya se verá.

De varias partes surgen mensajes alarmistas, y uno entiende, pero la situación en Ucrania dista mucho de ser desesperada. Entre otras, no hay manera de que Trump le retire al país el apoyo de la noche a la mañana. Enfrentaría una reacción brutal en los propios Estados Unidos y en el mundo occidental. El General Kellogg, su funcionario estrella, viene de ser un duro enemigo de Rusia. ¿Ahora se va a volver un tapete sobre el cual Putin ejecute la danza rusa en cuclillas? Nyet. Lo más probable sería que en ese caso Kellogg renuncie, creando un oleaje muy negativo para su jefe. Cierto sí es que el Departamento de Estado americano ha estado flotando “soluciones” que no involucran a ningún diplomático ucraniano. Eso es por ahora. Andando el tiempo, Zelenski y su gente van a tener un decir sobre cualquier cosa que los afecte, según entiende cualquier persona con un mínimo de sentido común. Reiteremos que el solo hecho de que Ucrania desconozca cualquier “solución” lograda sin ellos la hace inviable de entrada.

Esta semana va a haber una reunión de líderes europeos sobre el tema de Ucrania, porque está muy claro que ellos de agache no van a pasar. De hecho, el propio Zelenski ha propuesto algo que a mediano y largo plazo sería la solución al conflicto: la creación de un ejército europeo, es decir, integrado por soldados de todos los países. En anticipo de soluciones así, el Reino Unido dice estar “preparado” para desplazar tropas a Ucrania.

–Esto incluye un mayor apoyo para el ejército ucraniano– dijo el premier británico Keir Starmer, quien abogó por lograr “una paz duradera” en el atribulado país europeo.

Algo le dice a uno que, tras ilusionarse en 2022 con una victoria arrasadora y casi mágica por la vía de la invasión, el propio Putin ahora sabe que eso no es posible. De ahí que lo más probable es que esté abierto a salidas honrosas para él. Según su personalidad traidora, querrá una que le deje abierta la posibilidad de una invasión posterior, aunque Zelenski y su gente no son idiotas, como tendrían que serlo para permitir un engaño semejante. No se debe olvidar que, ante la amenaza de aniquilación, los ucranianos están obligados a seguir su lucha por diversas y muy variadas vías.

Del tercer lado, que por si acaso ha ayudado a Ucrania mucho menos de lo que Trump dice –gran parte del dinero gastado nunca salió de Estados Unidos–, se anuncia una reunión en Arabia Saudita entre el POTUS y Putin para discutir el tema, y vaya uno a saber si también para “pactar” algo. Sin embargo, reiteremos que ningún pacto que salga de una reunión en la que estén ausentes los ucranianos y los europeos tiene la menor solidez.

Digámoslo con claridad: los de Trump son meros aspavientos de un tipo que trafica en ilusiones varias. Estas le sirven para mantener a los gringos atentos a sus locuras. Después llega la realidad con sus aviones, sus tanques, sus brigadas, sus bombas, sus tropas de asalto y pone las cosas en su lugar, un lugar que no es ideal –claro que no–, pero que sí es real, y la realidad, al final, se impone.