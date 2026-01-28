La tentación de Paloma

“En la consulta popular del 8 de marzo voy a ceder a la tentación y creo que votaré por Paloma Valencia”: Andrés Hoyos Foto: El Espectador - José Vargas

En la consulta popular del 8 de marzo voy a ceder a la tentación y creo que votaré por Paloma Valencia. Ya se verá después cómo luce el panorama de la primera vuelta. Sí, ella es uribista y yo no lo soy, pese a lo cual ha expresado numerosas actitudes moderadas que la han vuelto más viable como candidata. Solo me pondría a dudar que se celebrara la consulta de la que han estado hablando Sergio Fajardo y Claudia López, con otros dos o tres. Claro que para eso ya está bastante tarde.

Lo que me parece indiscutible es que se vienen consolidando dos opciones extremistas, cada una a su manera. De un lado está Iván Cepeda, mamerto él, otrora militante del Partido Comunista, y cercano a las FARC. Sin que uno tenga claro en qué consistió su vinculación con esta organización terrorista, a mí me parece una postura del todo indeseable, así el candidato no tenga el defecto adicional exhibido por Gustavo Petro durante cuatro años: una mitomanía obsesiva que no le permite a uno creerle al presidente ni lo que estornuda. Por el lado opuesto está Abelardo de la Espriella, el dichoso ADLE. Sobra decir que yo no comparto la posición de algunos críticos que presumen que haber sido defensor de un malandro tras otro lo hace a él mismo malandro, aunque sí me parece una forma del todo indeseable de ganarse la vida para un eventual presidente. Por lo demás, ha soltado numerosas declaraciones extremas que lo ponen a uno en guardia, las cuales morigeró en tiempos recientes.

Por supuesto que hay candidatos más centrados, diga usted Sergio Fajardo, a quien yo he defendido en esta columna, y hasta Claudia López. Sin embargo, la Nueva Coalición todavía no cuaja, así aparezca latente en algunas encuestas. Ya se verán las perspectivas para fines de mayo. Yo tampoco sé qué va a pasar en las elecciones presidenciales, pero la analogía con Chile no es descartable. O sea, allá se tenía a Boric, un presidente de izquierda no tan radical y mentiroso como el de aquí. No obstante, los malos resultados de sus cuatro años, en mucho comparables a los de Colombia, hundieron a Jeannette Jara, la candidata de Izquierda, y le dieron la segunda vuelta a Kast, de ideas parecidas a las de ADLE.

En los últimos cuatro años, en Colombia se han creado problemas nuevos o se han exacerbado problemas viejos, lo que sugeriría que se necesita un cambio. La inseguridad es hoy peor que en 2022, por la intensa actividad del ELN y de las disidencias de las FARC, fragmentadas entre los mandos enemigos de Iván Mordisco y alias Calarcá. A su vez, la salud es una calamidad, según uno puede ver por las largas colas que hacen las personas dependientes que no cuentan con el dinero suficiente para pagar un esquema privado. Se dio una dudosa cercanía de Petro con el dictador Maduro, ladrón descarado de las elecciones de 2024. Esta turbia relación hoy yace desbaratada, sin que las locuras de Trump conduzcan todavía al país vecino de regreso al régimen democrático. Pero algo me dice que allá no puede haber una salida que no pase por unas elecciones sin fraude en los próximos dos años, después de las cuales el chavismo irá a parar al cementerio de la historia.

De más está decir que la gente puede votar como le parezca y elegir en las consultas, primera y segunda vuelta a quienes deseen. Lo que sí tengo que decir es que no veo fácil esconder toda esta hojarasca venenosa bajo el tapete.

