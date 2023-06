A ver, señor columnista, ¿usted cree que el gobierno de Gustavo Petro va mal, como muchos aseguran por ahí? Hasta el domingo en la noche yo pensaba que no usaría esa palabra, pero entonces oí los vulgares audios que publicó Semana, protagonizados no se sabe bien cuándo por Benedetti y Laura Sarabia, y quedé patidifuso. Mal no va, va pésimo.