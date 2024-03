Mancuso, mejor no le demos voz al crimen

“Lo ideal es que el protagonismo sea de las víctimas, no de los victimarios que regresan”: Andrés Hoyos Foto: Migración Colombia/EFE - Migración Colombia

Voy a ser claro. No digo que a un asesino confeso e irredento como Salvatore Mancuso no se le pueda creer nada de lo que declara. No. Pero es indispensable que respalde cualquier declaración con pruebas irrefutables, habida cuenta de las reiteradas mentiras que ha dicho a lo largo de su vida. ¿Cómo saber que ahora sí dice la verdad? Pues con pruebas irrefutables. Nada más sirve. En principio, tampoco me opongo a que Mancuso quede libre, siempre y cuando esa libertad no lo conduzca a sus viejas andanzas en el crimen. Si vuelve a ellas, habría que procesarlo, con efectos de acumulación de lo pasado.