Convencer es un verbo benemérito que se conjuga poco en la vida real. Rara carencia, pues uno suele ver mucha gente equivocada, empezando por el señor desentejado que me sale todas las mañanas al espejo. El ego desatado no ayuda a escribir, aunque valga la verdad tampoco ayuda la fobia contra el ego. Sirve lo que suele llamarse la sindéresis. Apenas me entere de dónde queda la farmacia en que la venden, les cuento.