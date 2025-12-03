Nuevo centro cultural Malpensante

Resume e infórmame rápido

En el barrio San Felipe de Bogotá, los malpensantes de ahora y hace mucho tiempo hemos abierto un gran centro cultural en una casa ubicada en la Carrera 23 N° 73-27. Las actividades allí, que vendrán por oleadas, se iniciaron del 19 de noviembre al 30 del mismo mes, lapso que, por pedido del público, se extendió hasta el 5 de diciembre. Si lo medimos por asistencia y por agitación en redes, ha sido un gran éxito.

Todo en este lapso se centró en el lanzamiento de la sexta edición de lo que se conoce como la Malpensante Moda. Además de moda, en esta ocasión incluyó en su temario arquitectura, diseño y artesanía. Las grandes gestoras de este lanzamiento fueron dos malpensantes conocidas desde hace bastante tiempo: Rocío Arias Hofman, con Silla Verde ( @sillaverde) , su proyecto pionero y singular, y Ana María Fríes. Ellas dos editaron, dirigieron y curaron la edición de 2025, que viene popocha, además de espléndida.

Durante las casi dos semanas de actividad, fueron muy numerosos los eventos que, en apretada síntesis, mostraron y replicaron la revista en vivo, o sea, con la presencia de autores, ilustradores, editores y una muestra del público lector. En el patio del fondo de la casa, se celebraron charlas bautizadas “Las Artes de la Conversación”. En el resto del primer piso estaba “El Escaparate”, o sea las muestras de los productos que aparecen en la revista y que, por lo demás, se vendieron muy bien.

Aunque los protagonistas fueron muchos –28 historias de 67 personas y 23 empresas participantes– voy a hablar apenas de unos pocos, porque el espacio se me agotaría con la sola lista. Ineludible hablar de Diana Fraser, la ceramista que aparece en la carátula de la edición. Diana es viuda de un compañero entrañable, Alberto Riaño, a quien ella todo el tiempo quisiera mostrarle sus nuevas piezas. Viajera impenitente, se formó como ceramista en Japón, y allá entabló su larga vinculación con las arcillas, los tornos, la leña, los esmaltes y los hornos. Diana echa de menos sobre todo la madurez de la cultura de las arcillas, que en Japón puede sobrepasar el lapso de una vida. Aquí en Colombia, en cambio, le toca descubrirlas, refinarlas, acumularlas. Eso sí, todavía tiene la costumbre de la ceremonia del té.

Otra participante notoria, también con fuerte huella extranjera, es Ana María Calderón, quien junto con su esposo, Carl Kayzer, tiene una muy prestigiosa firma en Alemania, llamada Ames. Ellos diseñan muebles y tejidos artesanales y, en un intenso ir y venir entre Colombia y Alemania, terminan por venderlos en su inmensa mayoría en Europa, donde sus sillas y mesas con alma de metal y tejidos de zuncho, entre varias técnicas más, gustan mucho. Ahora están abriendo mercado en Colombia, donde todo se fabrica para empezar.

Olga Piedrahíta y su hija, Danielle Lafaurie, hacen una crónica inquietante llamada “Historia de un uniforme”, sobre el diseño de los vestidos que se usan en el restaurante Crepes & Waffles, amigo de esta casa y muy visitado por nosotros. María José Montoya, por su parte, coordinó y editó un especial sobre el patrimonio biocultural en Colombia, al que llamaron “Cuidar”.

En fin, hasta aquí me alcanza el espacio para la lista. Quedaron muchos entre el tintero. En adelante, cada iniciativa, revista, libro, evento, encuentro o lo que sea, tendrá su episodio y en cierta medida su centro de gravedad en la Casa Malpensante. Sí, deberemos hacer numerosos cambios, según lo vaya dictando la necesidad. Tal parece que la red social que se está activando más es Instagram: @revistaelmalpensante, por su virtud de combinar texto e imágenes.

