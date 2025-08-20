Pacifismo equivocado

Hay, en especial en Europa, importantes huestes pacifistas, integradas sobre todo por liberales y por tal cual hippie trasnochado, más gente suelta de otras denominaciones. Tienen la consigna de que deberían terminar todas las guerras, lo cual suena bonito, hasta que uno repara en un pequeño detalle: eso no es lo que piensan los dictadores y autócratas del mundo, quienes todavía gobiernan algo así como la mitad del globo; o sea, Putin, Xi Jinping, los mandamases de turno en Corea del Norte, Pakistán y un largo etcétera, cuya ristra de nombres no me quiero aprender, no concuerdan. Un factor se vuelve crucial en esos casos:...