No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Países enloquecidos

Andrés Hoyos
Andrés Hoyos
17 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Desde hace, qué sé yo, décadas, soy adversario y crítico de los extremismos musulmanes, tipo Hamás. Me indigna que obliguen a las mujeres a usar burka, que no celebren elecciones libres, que maten y pongan bombas, que recurran al repulsivo método de los islamizases. Y vaya que mi opinión no ha cambiado.

Sin embargo –y la objeción aumenta de tamaño semana a semana–, la respuesta claramente genocida del Estado de Israel me parece atroz. Israel no es ninguna democracia pues su Constitución reconoce ciudadanos de primera, los judíos, y de segunda, los palestinos, la mayoría de estos últimos nacidos allí. Siempre que surge el...

Andrés Hoyos

Por Andrés Hoyos

Conoce más

Temas recomendados:

Israel

Palestina

Franja de Gaza

Genocidio

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar