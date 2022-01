El rasgo dominante de la realidad colombiana actual es el pesimismo generalizado de la población. Muy en particular lo refleja la encuesta #146 de Invamer de diciembre del año pasado, que se puede ver en internet. El pesimismo no es nuevo, aunque su agudeza sí es más alta que nunca antes.

Aparte de un desasosiego muy poco preciso sobre la economía, la cual estuvo muy mal en 2020 pero ahora está bastante mejor —al menos en comparación—, no parece haber una razón dominante para el pesimismo. Si uno presionara a la gente, ellos quizá contestarían con la típica fórmula de última opción de ciertas encuestas: “Todas las anteriores”. Por ejemplo, la percepción de inseguridad viene desde hace al menos 12 años, cuando no medio siglo. La corrupción ha preocupado desde el segundo gobierno de Uribe. La pobreza tuvo un notable retroceso reciente, si bien la causa principal fue la pandemia, de origen chino. El desempleo obviamente sigue siendo altísimo, aunque la dificultad para disminuirlo en buena parte depende también de la pandemia. ¿Y el medio ambiente? Talla mucho, a pesar de que el grueso de su daño ha corrido por cuenta del Primer Mundo y de China, no de países por el estilo de Colombia. El costo de vida sí está trepando ahora, pero la gente lo marcaba como problema cuando la inflación era muy baja. La gente incluso asegura que Colombia va a estar pronto en las mismas que Venezuela. ¿Indicios ciertos de esto? Nian se sabe.