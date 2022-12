Un Castillo demolido

Uno esperaba no tener que volver a escribir columnas como esta, pero ni modos, la realidad a veces las hace ineludibles.

El hasta el miércoles pasado presidente problemático de Perú, Pedro Castillo, cometió lo que casi todo el mundo considera un suicidio político. Al parecer pensaba que le iban a decretar una vacancia, si bien los que saben de eso dicen que no había suficientes votos en el Congreso para ello. Entonces, al genial y muy nervioso exprofesor no se le ocurrió nada mejor que dar un golpe de Estado propio, lo que de ñapa podría asegurarle de 10 a 20 años en la cárcel. ¿Qué esperaba Castillo lograr con su movida chueca sin una presencia masiva de la población en las calles? No se sabe y poco importa. La verdad, no es atractivo ocuparse de alguien tan insignificante como Castillo. Lo determinante en su caso no fue su origen popular, según dicen algunos, sino su reiterada ineptitud: en poco más de un año tuvo cinco gabinetes, ningún logro meritorio y enfrenta varias acusaciones creíbles por corrupción. Venga usted de donde venga, va a ser juzgado por lo que haga o deje de hacer. Tan despistado estaba Castillo, que ni siquiera fue capaz de llegar a la embajada de México, donde un irritado AMLO le había ofrecido asilo político, pues por el camino la escolta desobedeció sus órdenes y lo entregó a la policía.

Punto aparte. Entra en escena Dina Boluarte, la vicepresidenta que el propio miércoles asumió el poder. ¿Permanecerá en el puesto hasta 2026, cuando se vence el período? No se sabe. Puede que sí como puede que no. Está obligada a hacer alianzas y ya posesionó un gabinete que dicen razonable, no excelente. El problema con eso es evitar ser percibida como corrupta, algo muy cuesta arriba si involucra a la mayoría de los partidos presentes en el Congreso, que allá simbolizan la corrupción. La mala fama del Congreso en Perú no es gratuita, pues a sus miembros se les señalan pecados múltiples y vinculaciones con la mafia, mientras que doña Dina tiene la obligación de ser vista en combate contra la corrupción. Ella misma está imputada. Una salida que se discute mucho es que se anticipen las elecciones, si bien algo así no se ve venir de inmediato pues en el Congreso no hay ambiente para ello. Sin embargo, la gente en su gran mayoría sí está a favor de las elecciones anticipadas. ¿Quién ganará ese pulso? De darse ese anticipo, no sería antes de 2024, a menos que haya avalanchas políticas incontrolables. La presidenta no está en la mejor posición, pues no tiene bancada, aunque ningún otro poder luce fuerte, de modo que muchas cosas pueden pasar a medida que se consolidan las tendencias. A lo mejor los políticos peruanos entienden que ya está bien de dar sustos a la gente.

La debacle de Castillo ha sido una mala noticia para los regímenes de izquierda en América Latina, y cada uno de ellos ha reaccionado a su modo, unos con mesura, otros salidos de casillas. Por ejemplo, Gustavo Petro hizo el ridículo, pidiéndole a la CIDH que se pronunciara a favor del depuesto, cuando acababa de hacerlo en el sentido contrario. Por fortuna el presidente colombiano no ha vuelto a trinar al respecto.

¿La aventura constituyente va o no va? Esa salida también tiene hoy su prestigio abollado, por ejemplo, tras la hecatombe chilena. Además, era una idea de Castillo y las “ideas” de esa fuente hoy no vuelan. En fin, habrá que estar muy pendientes de la volátil e impredecible situación peruana.

