Un viraje brusco en Chile

El domingo 16 de noviembre, Chile dio un viraje brusco en su destino político. Un hombre de izquierda decente y joven, Gabriel Boric, estaba en la Casa de la Moneda, pero todo indica que a él y a sus copartidarios los van a sacar sin fletes el 14 de diciembre, cuando ocurra la segunda vuelta de las elecciones. Aunque en estas materias nada es del todo seguro, lo más probable es que el balotaje lo gane José Antonio Kast, un candidato mucho más a la derecha que Boric. Kast pertenece al PRCH, más conocido como el Partido Republicano. Según dijo alguien por ahí: “Kast consolidó su pole position como el candidato principal de la...