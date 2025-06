A ganar nuestro clásico

Colombia, en su visita a Perú en estas eliminatorias. Foto: EFE - Paolo Aguilar

En 2026, asistido casi que simbólicamente por México y Canadá, se disputará el Mundial de fútbol en Estados Unidos y la selección de Colombia quiere participar después de no poder ir al anterior, Catar 2022. Sin embargo, como si se fuera a pedir visa como cualquier compatriota en la embajada, el trámite no ha sido fácil. Como es costumbre en la mayoría de eliminatorias suramericanas, se empieza bien, pero la segunda vuelta no nos es para nada sencilla. Después de perder la final de la Copa América en Miami el equipo extravió la confianza y, por ahí derecho, una línea de juego que esperanzaba y funcionaba. La sensación de que nos pasó lo mismo de siempre afectó tanto la credibilidad del hincha como la del jugador seleccionado por Néstor Lorenzo, que no ha podido todavía recuperar la fe perdida en nuestras capacidades. Hay culpas compartidas, sin duda. No se puede pensar en que son solo algunos los responsables de este bajón; somos todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la prensa también, por ayudar a alimentar una expectativa grande, basándose en el natural deseo de todos de ganar algo.

Ahora estamos en el límite después de ser segundos en la tabla. Somos sextos y aunque los de arriba no están lejos, el séptimo, que es Venezuela, con quien cerramos en el último partido en septiembre, está a cinco puntos. Dios nos libre de llegar a esa fecha necesitando un resultado. Hay que ganarle a Perú hoy y respirar. No vamos a exigir que se recupere el buen juego esta tarde, no estamos para pedir tanto. Primero clasifiquemos. Retomar conceptos será lo siguiente. Los incas son coleros, pero siempre peligrosos. Ya nos dejaron sin mundial en 2022. Así que sin Luis Díaz, el estandarte que está suspendido, y con algunas bajas de la convocatoria inicial, se debe afrontar el compromiso con el único objetivo de conseguir la victoria. Así sea por medio a cero. Barranquilla a las 3:30 pm es muy difícil tanto para ellos como para los nuestros. No se puede mantener un ritmo intenso los 90 minutos. Sin embargo, sostener líneas cortas para poder presionar escalonadamente, con seguridad y sin riesgo a contragolpes del rival, eso sí se puede hacer, sin mucha ciencia. Saber qué hacer a partir de la recuperación debe ser menester para no fallar en la llegada al área y para eso hay buen pie. Después, hay que meterla cuantas veces sea necesario para evitar sorpresas atrás. Y es la mejor manera de sumar confianza, cuando hay goles baja el estrés, lógicamente, porque las alegrías superan las angustias y se corrige más fácilmente la inconsistencia en contención.

Nuestro clásico es Perú, siempre lo he dicho. Y los clásicos se ganan, se juega poco. En los clásicos se igualan las cargas, además. A veces, vence el que viene mal y eso no se puede olvidar. Es un partido de alto riesgo. ¡No se pueden perder más puntos! Es hora de clasificar y buscar el sueño americano.

