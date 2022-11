Columna de Andrés Marocco: este raro Mundial

Que se juegue a final de año es bastante extraño y nos tiene a todos descuadrados y con sensaciones encontradas como espectadores. La costumbre es junio-julio no noviembre-diciembre. En los países que sí clasificaron habrá expectativa adicional a las pascuas en una época absolutamente atípica. No se vislumbran eso si tantos favoritos europeos, factor que impulsa la doble candidatura sudamericana. A pesar de que en el 2014 Argentina fue finalista y compitió a la altura por el título en la final, desde Corea y Japón 2002 tal vez, no se palpaba que los gauchos y los brasileños sonaran y pisaran tan fuerte para llevarse la Copa FIFA.

Debemos detenernos en las lesiones que amenazan con la calidad del evento. Recordemos que en el viejo continente se está jugando la mitad de la temporada regular de cada país y aunque se pensaba que la exigencia iba a ser beneficiosa para el ritmo de los actores en Catar se está convirtiendo en un inconveniente. Francia la campeona defensora, tendrá que resolver sin Kanté, Pogba y Kamara. Tres miembros importantes del medio campo que van a exigir al máximo a Deschamps para poder tapar los orificios que abrieron.

Los alemanes favoritos de siempre, que no se ven de la misma manera, confirman la ausencia de su goleador Timo Werner por una rotura en el tobillo izquierdo y todavía no dan de alta plenamente a Jonas Hofmann con problemas en su hombro. Portugal no contará con el compañero de Luis Díaz en el Liverpool, Diego Jota que tuvo que ser operado de uno de sus tobillos y Pedro Neto por una lesión similar, que sumados al discreto nivel de los lusos últimamente les restan posibilidades.

La eterna Inglaterra tiene a su lateral derecho Reece James sumido en la tristeza porque no alcanzó a estar listo de su dolencia para ser incluido en la lista de sus viajeros, y los mencionados candidatos de estas latitudes se suman a las tragedias con Arthur Melo en la canarinha y Giovanni Locelso para la albiceleste que no pudo superar un desprendimiento en el bíceps femoral; no los quiero preocupar por ahora con las últimas noticias sobre Edison Cavani. Para completar amanecimos con la desconcertante información de la muy probable baja del crack senegalés Sadio Mané por un problema en la pierna derecha. Tampoco estarán con México Jesús Corona y Nakayama en Japón. Sumados a los ausentes estelares de las selecciones que no clasificaron, es un número importante.

Se activaron las voces además, descalificando la realización del evento por la fecha escogida y el país elegido. Klopp, Guardiola, Sampaoli entre otros cuestionaron en los últimos días fuertemente a la FIFA por haberle dado camino a este mundial. La cereza del postre faltando pocos días para el pitazo inicial, fueron las declaraciones de Khalid Salman, exjugador catarí y embajador del torneo contra la libertad sexual, que han alborotado el avispero junto al arrepentimiento público de Joseph Blatter por haber permitido la elección como sede de una nación pequeña, cuando solo deberían realizarse estos acontecimientos en territorios grandes. No pinta tan bien nuestra cita obligada de cada cuatrienio, pero vamos a ponerle toda la actitud por encima del guayabo que todavía nos agobia.

