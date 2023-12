Columna de Andrés Marocco: final abierta

Después de finalizado el partido de ida en el Metropolitano de Barranquilla, este miércoles se define el campeón de la Liga II del FPC, y el pronóstico es reservado. Júnior hizo lo suyo el domingo, goles y llegadas con peligro al arco rival y el DIM supo reponerse antes de caer goleado, como pintaba al despertar 0-2 en la madrugada del encuentro.

El marcador, si bien termina siendo favorable al tiburón para la décima estrella, le permite respirar y soñar al poderoso con su séptima corona porque la ventaja es apenas de un gol.

Por fin buen fútbol, porque todo el año nos quejamos de un nivel irregular y por momentos desesperante. Es un sistema que no despega sino cuando se define algo y esto lo hace poco atractivo iniciando y promediando la competencia.

Insistimos en que hay que mejorar para que los protagonistas se motiven durante todo el semestre y no solamente cuando las papas se empiecen a calentar.

Qué bueno sería reflejar espejos como el del Luton Town, que en el primer tercio de la Premier League jugó dos partidos memorables, aun perdiéndolos, finalmente, ante los gigantes Arsenal y Manchester City en Kenilworth Road, su modesto estadio, literalmente metido entre las casas del barrio.

No nos quedemos en Inglaterra solamente para destacar las infinitas bondades del mejor torneo del mundo; miremos a España, para resaltar la paliza que le propinó el Girona al Barcelona.

Puede que al final ya no estén para ir por el título, pero generaron espectáculo y eso es muy valioso por esta época del año allá.

En días pasados propusimos una idea para solidificar las bases con las categorías menores, pero es importante también meterle mano a la A.

Me atrevo a pensar en soluciones atractivas. Si es que la excusa es que a mitad de año nos acostumbramos ya a la estrella, ¿por qué no pensar en una Copa de la liga en el primer semestre?, sí como en Argentina, adaptado a Colombia; no está mal copiar lo bueno y es más sencillo acomodarse a algo que funciona.

Aquí en épocas pretéritas algunas veces se disputó algo parecido, dividiéndose en grupos, el A y el B, y en este caso, siguiendo nuestra tradición, los ocho clasificados buscarían la final a través de los playoffs. Se jugarían menos partidos, no tantos, pero algo es algo, contando un juego de intergrupos que mantiene los clásicos.

Por ejemplo, basados en el 2024 en el A, Millos, Nacional, América, Jaguares, Alianza, Pereira, Patriotas, Pasto, Tolima y Equidad. En el B podrían estar, entonces, Medellín, Júnior, Cali, Bucaramanga, Pereira, Santa Fe, Once Caldas, Águilas, Chicó y Fortaleza. Los mejores cuatro de cada pentagonal pasan a los playoffs emparejados por sorteo y en dos fases se llega a la final. ¿Suena bien, no?

Además, podría ser más interesante para la primera parte del año, en la segunda mantendría el actual y, claro está, la reclasificación de los dos torneos definiría también cupos a torneos internacionales y descensos. Recomendando que fueran directos y no por promedio.

Bueno, ahora de vuelta a la realidad, a confiar en que esta noche se repita la dinámica e intensidad del Metropolitano y tengamos un digno campeón en la Liga BetPlay.

