Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parece que el futbolista colombiano le tiene miedo al gol. La esencia del fútbol no deja dormir tranquilos a muchos técnicos nativos que tienen pesadillas con recibir goles y amasan discursos en sus sueños antigol. Es tanto el afán de impedir una anotación del rival, que se está satanizando la propia y en el discurso no se incluye el hacerle daño al contrario con tantos sino con táctica defensiva, al parecer.

Entonces, en ese orden de ideas, es un temor inducido, no sé si existe desde la misma formación o desde el entrenamiento. El gol en contra no es una tragedia, es un accidente evitable y remontable. Si se trata como un grave inconveniente de entrada, al final crece con naturaleza irremediable, pues el partido como tal va a ser un viacrucis. En el panorama del análisis del posible desarrollo del juego hay que tener todos los escenarios posibles, y uno es empezar perdiendo. Ideal pensar en empezar ganando y entonces el siguiente paso deberá ser ampliar la diferencia y no sostener el 1-0, otra obsesión de los nuestros, ¿no? Cuando llegue el segundo, jamás sentirnos incómodos. La formación, la que corresponda dependiendo del de turno, que sea con cinco atrás o con cuatro, pero porque puedo atacar y salir, no a colgarme en el travesaño. Nos conocieron por jugar bien y bonito, no por defendernos como locos.

Ahora, normal que el rival anote primero, y ahí es donde deberán aparecer la asimilación y la palabra de moda, resiliencia. Si hay que aguantar que sea para después intentar.

No les vamos a echar toda la culpa a los entrenadores, desde luego, el jugador siempre decide en la cancha, pero si el mensaje es temeroso, pues así salen a enfrentar el reto. Que eso simplemente es un reto superable, aun cuando el contrincante sea superior. Y no se trata de salir desbocados al ataque, a menos de que seas el Barcelona, que tiene siempre pólvora arriba y por lo menos pierde 4-3 como con Inter. Por eso en la medida de lo posible hay que armar equipos con gol. Nos quedamos de pronto en los ochenta, cuando el brillante médico Gabriel Ochoa dijo que el armaba a los suyos de atrás hacia delante. Fue mal interpretado, porque nunca dijo que sin gol.

Históricamente somos flojos cañoneros, y eso nos ha marcado el camino, es verdad, pero es que no se pueden dejar los tantos solamente para los de arriba. Casi que hasta el arquero debe saber hacer goles.

Acostumbrarse al gol, que es la esencia más pura del fútbol, es menester. Me hacen uno, hago dos. Parece más fácil de lo que es en el estadio seguramente, pero ese es el lenguaje de los equipos grandes en el mundo. A propósito de Champions y compañía. Este inicio de copas internacionales ha sido el mejor hasta ahora de los últimos años, y entre otras cosas se ha dado porque hemos vuelto a mirar a los ojos a los rivales argentinos y brasileños. Seguro que tienen nóminas más caras y mayores capacidades, pero no son invencibles, sobre todo si nos concientizamos en que se les puede ganar también.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador