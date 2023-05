Columna de Andrés Marocco: ¡Viva el Mundialito!

Inicia el mundial sub-20 en Argentina. Es el torneo FIFA de selecciones más importante y trascendente que existe después del mundial de mayores. Desde allí históricamente, entre otros, se empezaron a consolidar jugadores como Diego Maradona, Lionel Messi, Luis Figo, Xavi Hernández, James Rodríguez o Juan Román Riquelme, representando a sus selecciones nacionales en diferentes ediciones con triunfos o sin levantar la copa, pero brillando y mostrando su calidad. Por esto no entiendo por qué la propia institución que rige el fútbol mundial decidió, hace un tiempo, liberar a los clubes de la obligación de prestar los jugadores para participar con sus países en el campeonato orbital. Debería seguir siendo ineludible el compromiso con el certamen. Desde jóvenes se les tiene que inculcar a los deportistas que integrar su seleccionado patrio es una distinción que no se puede ignorar.

Es obvio que se deben a quien les paga, pero responder al llamado de la casa, al de sus raíces, debe ser prioritario. A Colombia, que abre fuego este domingo contra Israel, el Aston Villa le negó la posibilidad de contar con John Jader Durán bajo la excusa de “necesitarlo” para el cierre de temporada. La verdad es que no es titular y el señor Emery lo pone 10 minutos como máximo por partido.

La novela de Óscar Cortés con Millonarios terminó bien porque desempolvaron el Estatuto del Jugador, que no sabíamos que existía, ya que el conjunto embajador no lo iba a facilitar por sus intereses particulares, que para sus hinchas sobre todo son muy importantes.

La FIFA debe recapacitar, ponerse fuerte y no tratar de congraciarse con la UEFA en ese tira y afloje permanente en el que viven. A partir de la sub-20 tiene que ser obligatorio ceder al futbolista para estos eventos.

Expuesto esto, echémosle un vistazo al combinado patrio, que tiene buena materia prima para destacarse en tierras gauchas. Se mantiene la base del sudamericano con los porteros Marquinez y Rojas, los centrales encabezados por Mantilla, los laterales Ocampo y Salazar, en la mitad Vélez, Puerta, Castilla, Monsalve, Luna y el protagonismo de Cortés, que ahora va a tener el gran aporte de Asprilla, que sí prestó el Watford, y el reintegro más que justo de Ángel, que le ganó el pulso a la terquedad de Héctor Cárdenas, que lo había borrado. Alternativas como Cabezas y Manyoma le dan un buen panorama al ataque, que sufrió por gol en la cita continental. Son solamente 21 los que se permite llevar y salvo Solís, el 8 de Nacional que no citaron, es lo que hay, que no es poco, repito, porque estamos hablando de un grupo de buen pie que debe destacarse. Ahora bien, como es costumbre decirlo siempre y no sobra, dependemos de que el entrenador les permita jugar con más libertades que precauciones. Ojalá se vean sueltos y propositivos. Que haya coherencia entre su elección y sus características. Buena suerte y buen camino a nuestra amarillita. ¿Soñamos?

