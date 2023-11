Columna de Andrés Marocco: Yo propongo

Llegan los cuadrangulares semifinales al FPC, y como por arte de magia nos olvidamos de nuestra desteñida realidad. Puede más la emoción del remate de la Liga que la lamentable monotonía del grueso del campeonato. Nos acostumbramos a lo mismo de siempre, ver cada fecha transcurrir con estadios casi vacíos y un nivel discreto.

La mayoría de socios de la Dimayor en la A tienen los mismos problemas. Se defienden mal y atacan peor. Por eso, sumado a los errores en contención, hay desacierto en los arcos rivales. Pero distingamos causas. Los inconvenientes e irregularidades en formación son los principales culpables de todo y son consecuencia de la improvisación y falta de unificación de criterios en la línea que debe imponerse para inculcarles a los jugadores desde niños. No existe un manual de estilo que nos identifique y nos guíe en la eventualidad de que se tuvieran verdaderas fuerzas básicas.

Como nuestra dirigencia en su mayoría es inmediatista y parroquial no es posible que se llegue a un consenso para trabajar, entre otras cosas porque ese no es el objetivo. Si algunos clubes tienen más o menos la idea de buscar talento y pulirlo, igual los persigue generalmente el anhelo egoísta de hacer más millonario al principal accionista y repartir comisiones a los que descubrieron al posible prospecto. Pero me atrevo a decir que ninguna institución logra que ese dinero se reinvierta en fomentar ese proceso periódicamente.

Nuestros futbolistas llegan incompletos a la exigencia internacional cuando logran cruzar el charco y nos estamos viendo mal en los torneos por lo mismo y por el nivel de nuestra competencia local. Son muy flojos los formatos de primera y segunda divisiones.

Todo puede mejorar, pero hay que esforzarse y ponerse de acuerdo. ¿Qué tal unificar los esfuerzos de los 36 equipos profesionales?

Soñemos. Piensen en que para participar en la A y la B todos deban tener sí o sí equipos sub-15, sub-17 y sub-20 y disputar simultáneamente el mismo calendario. El partido de los sub-20 sería el preliminar del juego profesional y en las mañanas en canchas alternas de la ciudad que sea la anfitriona se disputen los encuentros sub-17 y sub-15. Los campeonatos deberían ser largos, con cuadrangulares u octogonal al final y entregar bonificaciones a los primeros cuatro de la reclasificación. Se garantiza competitividad, expectativa y se apoya el proceso de divisiones menores. Importante no permitir transferencias al exterior hasta los 21 años, para que exportemos a los verdaderamente buenos y alcancen a debutar aquí.

Claro que cuesta más, pero se puede vender mucho mejor el producto para transmitirlo y difundirlo. Busquemos soluciones, esta es solo una idea. Si no mejoramos vamos a seguir padeciendo y sufriendo de los mismos males. Aquí no se juega mal por una sola razón, las que mencionamos son de peso, pero no son las únicas tampoco. Existe salvación, hay talento, pero es necesario ponerse manos a la obra para subir el nivel en que nos estacionamos y nos tiene condenados a la mediocridad.