Ayer amanecieron los dos principales equipos de Bogotá primero y segundo, respectivamente, cuando faltaba por jugar el grueso de la fecha 2 de la Liga colombiana. Seguro que al final de la jornada esto va a cambiar, pero no es un detalle menor que rojos y azules hayan empezado bien. No hay una fórmula precisa para el éxito. Por ejemplo, el actual campeón Cali inició muy inconstante y terminó coronándose con cambio de técnico incluido, pero lo más aconsejable es no permitir que los punteros se alejen para después no quedar colgado del lote de los ocho.

El expreso rojo de Martín Cardetti, que a propósito muy pocos tenían como el DT cardenal, superó a las Águilas Doradas sin despeinarse, y eso que muy temprano Carlos Sánchez cometió una notable imprudencia que lo dejó con uno menos. En el fútbol de hoy jugar en desigualdad numérica es muy complicado, pero al rato de la expulsión vino el penal que se fabricaron Morelo y De la Rosa para minimizar el daño colateral. Después los muchachos de Leonel Álvarez jamás pudieron aprovechar la ventaja en elementos y se fueron goleados gracias al despliegue del local, liderados por el 19 que se fue de doblete y además su dinámica y aprovechamiento de las condiciones que da la capital del país para asfixiar a los visitantes. A pesar de las dudas que aún pueden generar los centrales que llevaron por incorporar al final a Pacho Meza, tienen buena salida de sus laterales y les sentó bien la llegada de Góez, que se complementó muy bien con Pedroza.

Millonarios también alcanzó los cuatro puntos, pero apenas pudo sacar el empate ante el Atlético Bucaramanga, que a decir verdad no decepcionó hasta ahora, a pesar de las bajas expectativas de su hinchada por la nómina que armó para este primer semestre. Los embajadores tuvieron la pelota, pero apenas pudieron llegar en un par de ocasiones con peligro al arco de Chaverra.

Se siente mucho en el azul la ausencia de Andrés Román, que aún no renueva y no logra sintonizar a Daniel Ruiz con lo que mostró el año pasado, abandonando a su suerte prácticamente a Macalister Silva, que no pudo deshacerse nunca de la marca de Víctor Mejía, el mejor del leopardo mientras estuvo en cancha. Millos no fue profundo ni agresivo, a pesar de que lo dejaron jugar. Además, pudo haberse visto perdedor a no ser por la dudosa decisión del VAR en el gol anulado al uruguayo Gularte por supuesto fuera de lugar milimétrico. El oriental de buen debut venció de certero cabezazo a Montero, pero la anotación nunca sumó en la pizarra. Vásquez se acomoda bien en el medio y de los recién incorporados parece ser con el arquero los que hasta hoy se quedan con sus puestos. Herazo no fue importante como en la primera fecha. La idea está, la línea de Gamero se mantiene, pero fueron 90 minutos para revisar en la Ciudad Bonita, que espera con ansias que los particulares directivos locales traigan de una vez por todas dos delanteros más para completar la nómina de Néstor Craviotto y dar la pelea para jugar los cuadrangulares.