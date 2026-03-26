Croacia, primer examen

El volante croata jugará su quinto Mundial con 40 años. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

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En una ciudad turística como Orlando y en un estadio que no va a ser sede del Mundial, el Camping World, Colombia enfrentará a la siempre complicada Croacia, liderada por la leyenda viviente Luka Modric.

A pesar de su corta vida, la selección balcánica ha tenido una participación destacada en los mundiales desde que se independizó, en los 90. Fueron terceros en 1998, aportando la Bota de Oro de ese campeonato Davor Suker en Francia; en 2018 subcampeones detrás de Francia, en Rusia, bajo el manto de Modric, que fue Balón de Oro, y recientemente terceros en Catar 2022. Impresionante el rendimiento para las mismas seis participaciones de nuestra tricolor. Sin embargo, el fútbol todavía no tiene la última palabra, porque a pesar de que incluso tienen mejor ranquin FIFA, son 11, no podrían considerarse tan favoritos para el juego de esta noche.

Pueden jugar con defensa impar o par, dependiendo del rival. Contra Montenegro sus centrales fueron las dos torres Çaleta-Car y Sutalo, y en el anterior partido, con Islas Feroe, Dalic usó tres centrales con el ausente Gvardiol, que también lo hace de lateral, y tienen dos aleros que pasan por fuera, Pásalic y Perisic. Adelante, en punta, deberá jugar el goleador Kramaric, y los hilos los sigue manejando el maestro Luka. Presionan en zona media generalmente y no tienen afán para tener la posesión, pero pueden tener la pelota sin problema por su buen pie generalizado. La pregunta hasta pocas horas antes de la rueda de prensa del técnico nacido en Bosnia sería si va a experimentar contra nosotros o prefiere hacerlo con Brasil.

Lo mismo se le preguntó a Lorenzo por la mañana en la sede de Orlando City, y dejó entrever que no descartaría algunos cambios por la cercanía del encuentro con Francia del 29, en Maryland. Los dos estrategas se respetan y entienden que son dos selecciones que te pueden pintar la cara tranquilamente. Independiente de lo que pase en esta doble cita para Colombia, ni se gana ni se pierde la chance de hacer un buen Mundial, desde el amanecer del lunes cuando se duerma bajo la influencia del resultado. Pero la calidad de ser partidos de preparación no se debe olvidar en el caso colombiano, ni salir a celebrar donde nos vaya bien con ambos rivales, ni pasar al fatalismo.

Lorenzo no debe desaprovechar la oportunidad de recibir sensaciones directas de los nombres que no han sido titulares habituales en estas dos instancias, porque no pasa solamente por el nivel actual del análisis del pospartido, sino también por poder pasar el examen de ser alternativas de primera mano si algo extraordinario ocurre. Ya nos pasó que en los días previos a la competencia se nos caen los soldados por las lesiones de último momento.

Es mejor tener un buen plan B y no confiarse demasiado en que todo va a estar bien sin empezar a jugar. Recuperar memoria positiva reciente y pensar en los franceses es el único plan posible para que esta noche se complemente con la del domingo.

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