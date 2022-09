El Galán del momento

No es un descubrimiento ni mucho menos. Hace rato Daniel Galán viene despuntando como la mejor raqueta del país, representándonos con mucha dignidad en las canchas del circuito ATP, pero su triunfo contra el griego Stéfanos Tsitsipás marcó un antes y un después en su carrera. Ya tiene 26 años, no es lo ideal para empezar a sonar en el ambiente de la pelota amarilla, pero tampoco es tarde. Lo ideal sería que tuviera menor edad, teniendo en cuenta que la curva de rendimiento, con algunas excepciones como las del Big three, Federer, Nadal y Nole, empieza a bajar después de los 30, pero tiene tenis para por lo menos convertirse en el mejor colombiano de la historia de la raqueta. Tiene gran talla, buenos golpes y parejos, un servicio que todavía puede mejorar, pero que cuando acierta el primer saque es ganador, y una personalidad neutra que no permite descifrar fácilmente sus emociones. Tal vez esta característica le puede jugar en contra algunas veces, porque parece costarle llenarse de motivación cuando por circunstancias del juego sufre bajones anímicos. Es difícil leerlo desde afuera, debe ser muy complicado hacerlo como rival. Su lenguaje corporal no cambia nunca. Casi no sonríe, festeja poco y se lamenta menos. Su poker face ya es parte de su marca registrada. Viene de una familia de tenistas. Sus hermanos no pasaron inadvertidos en los torneos nacionales. Nació en Bucaramanga, pero se hizo tenista en Bogotá, en la academia Laverdieri. Tal vez esa mezcla santandereana con el altiplano es la respuesta a su especial carácter. Terminado este US Open será mínimo 73 del mundo.

A pesar de la muy buena labor de Colsanitas, tenerlo a él, a Robert Farah, Juan Cabal y a Camila Osorio entre los mejores 100 del momento ya es una hazaña, porque aunque hay más interés por esta bella disciplina, no es masiva la acogida de la juventud. Contra Thompson y Davidovich, Daniel tuvo muchas dificultades que con el griego no se notaron casi. Con lo que tiene deja la sensación de que podría ser más efectivo y evitarse tantos riesgos innecesarios. Con el español falló en los inicios de los sets y tuvo que remar contra la corriente. Ahora viene el cierre de año y la Copa Davis, donde será nuestra principal carta individual. Tenemos Galán para rato.