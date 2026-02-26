Falcao, si y no...

Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Falcao es nuestro goleador, una insignia, un excelente ser humano, líder y tiene todo el derecho de soñar con la selección. Sin embargo, no debe ir al Mundial por todo lo anterior, debe ir si está jugando y haciendo goles en mayo.

Se rumora a partir de una información de un periodista argentino que Néstor Lorenzo, el DT de Colombia, le prometió a Radamel un lugar en los 26 convocados definitivos para la cita orbital. A pesar de que hemos intentado corroborar la información directamente, esto ha sido imposible. No obstante, sinceramente no creería que esta promesa sea del todo cierta. Incluir a jugadores por decreto no es conveniente.

Falcao merece todo nuestro cariño y agradecimiento eterno por todo lo que nos ha hecho disfrutar con sus goles y actuaciones. Fue el mejor nueve del mundo en su momento y siempre lejos de los escándalos y polémicas. Es un excelente ser humano, un hombre de familia estructurado que supo aprender de todo lo que le enseñaron sus maestros. Se terminó de pulir en una de las mejores casas para certificar cracks de Suramérica y el mundo, River Plate de Argentina.

De ahí, su paso a Europa no fue directo a las tres ligas más importantes de la época, detalle que de alguna forma no le permitió jugar en sus mejores años en un escenario que le hiciera honor a su capacidad. Eso, sin desconocer que el Porto fue buen trampolín. Tenía todo para haber aterrizado mucho antes en España, que fue su segunda estación, en el Atlético de Madrid, donde a pesar de ser figura y determinante tampoco les bastó a los grandes para hacerse a sus servicios. Respetando mucho las decisiones personales, tampoco se demoró lo suficiente en el Atleti.

Llegaron los rusos, que habían comprado al Mónaco, y ellos sí lo valoraron y lo trataron como correspondía en lo económico, pero ahí su carrera se quedó esperando el impulso que no logró. Era muy difícil decirle que no al proyecto monegasco, pero una temporada más en el colchonero lo hubiera podía depositar en otro nivel de club mucho más resonante. A pesar de seguir destacándose y convirtiéndose en leyenda local, era Francia. Allí lamentablemente se lesionó gravemente y se perdió el Mundial de 2014. Nadie más se merecía estar en Brasil con la selección, después de hacer una eliminatoria casi perfecta. ¿Hasta dónde llegaríamos en ese torneo con él? Desembocó tardíamente en la Premier, en Manchester United, y después Chelsea. Allí, todavía su recuperación no estaba terminada.

Después de aquella lesión, aunque pudo estar en Rusia 2018, no pudimos volver a disfrutar de su versión estelar. Hoy, de regreso en Millonarios, sigue luchando con sus inconvenientes físicos. Por todo lo que ha sido para la tricolor, tiene derecho a soñar con volver, pero solo si está bien. Y si en mayo está haciendo goles otra vez y como antes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador