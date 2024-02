¿Incapacidad, o hay algo más?

No sé cuántas columnas le hemos dedicado al arbitraje, pero creo que ya perdí la cuenta. Hace unos días, obligados por las circunstancias, hablábamos del tema en nuestros programas y varios de mis compañeros se agarraban la cabeza cuando dije que con el nivel de los jueces colombianos lo mejor era que no llevaran a ninguno al próximo Mundial para evitar vergüenzas, y hoy lo reafirmo.

Ya suena aburridor y repetitivo, pero se ha instalado tener que referirnos a estos señores, en cancha o en el VAR, que parece nunca jugaron al fútbol en su vida. Sus errores constantes son groseros, ya parece un circo lo que estamos viendo en las jornadas del FPC. Es imposible no pensar mal, pero no hay equipo que se salve de las malas decisiones que perjudican a cada uno de los socios de la Dimayor. De todos modos los que más sufren, como siempre, son los equipos chicos y más si son visitantes, generalmente favorecen a los grandes, pero ya se están equivocando casi que contra todos por igual.

Insisto que es por incompetencia y falta de una buena formación y selección, sumado evidentemente a la no profesionalización de los referís. No se vive acá de soplar el silbato. Las inconsistencias en los criterios de juzgamiento de las faltas y eventos en los juegos son muy frecuentes. El VAR además está siendo mal utilizado, ya no es una herramienta útil, no buscan elefantes, solo hormigas.

Cuando aparece en la transmisión de televisión el ícono aquel que indica que la jugada está siendo revisada, hay que rezar porque cualquier cosa puede pasar.

El reglamento es uno solo, pero parece que cada quien lo interpreta a su manera. Y para acabar de completar, hay jueces que no respetan las sugerencias de la tecnología y otros que no son capaces de tomar una decisión sin consultarla.

Todo mal. Si bien es cierto que en el mundo el arbitraje es regular, en Colombia es peor. Hay que tomar medidas, cambiar a los instructores y las políticas de elección de los que designan los encargados de dirigir cada partido. No pueden ser quienes no fueron ejemplo mientras pitaban, empezando por ahí. ¿Con qué criterios puede elegir si nunca pudo arbitrar sin escándalos?

Lo mismo los encargados del VAR, si no pudieron en la cancha, mucho menos en una pantalla van a entender qué hacer. Además, hay que publicar siempre los audios de cada partido, no escoger, y la comisión arbitral debe tomar cartas en el asunto con frecuencia, no cada vez que los presionen los escándalos.

Si queremos una mejor liga y un mejor torneo, es necesario que sean justos, que se les den garantías a todos los clubes. Si se está pagando por un servicio debe ser eficiente y con los más altos estándares posibles. No puede ser que cada semana haya un show diferente. Quiero pensar bien, no percibo que sea un asunto de corrupción, creo firmemente que es por falta de capacidad. Manos a la obra.