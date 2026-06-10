Llegó la hora mundial… 

Colombia, en su último partido antes del Mundial. Foto: EFE - Omar Alonso

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Tras llegar a Guadalajara, la selección de Colombia ya terminó su preparación en cancha después de ganarle a Jordania 2-0 en San Diego con doblete de John Arias.

Y tal vez ese sea un buen ejemplo para explicar el momento futbolístico del equipo de Lorenzo. El jugador estelar del Palmeiras no brilló pero marcó repetidamente y se consiguió una victoria necesaria para llegar bien al debut en Ciudad de México del 17 de junio contra Uzbekistán. Este equipo no ha recuperado el brillo de hace dos años en la Copa América, cuando fue el mejor aunque perdió la final con Argentina. Más incongruencias del deporte más bonito de todos.

Nuestra selección ha recuperado el dulce con el gol, no le cuesta marcar pero todavía no ha podido retomar la sintonía fina con la pelota y hay dudas en contención y consistencia de juego.

Han sido dos años de amnesia parcial después de la muy buena Copa América que nos privó de la celebración por el famoso gol in extremis de Lautaro Martínez. Esa final le costó a mediano plazo el cupo en el mundial a Carlos Cuesta y no ha devuelto la confianza de Múñoz, Ríos y en cierta medida el autor del doblete del domingo. Tampoco la hinchada tricolor ha terminado de superar la tusa de esa tarde en Miami.

Después de ver el amistoso de Uzbekistán en el que Holanda, así se le sigue diciendo en el argot futbolero, le perdonó la vida por física pereza, hay que pensar indefectiblemente que por más que se respete al primer rival en el D.F. mexicano, se debe ganar sin excusa. Y aunque el anhelo de todos es que ese partido marque el regreso de un fútbol extraviado hace 24 meses, lo verdaderamente importante es empezar sumando de a tres en el Mundial. Cada rival debe tener su prisa, y en medio de lo desconocido, conocido porque hoy todo se sabe, Uzbekistán no es gran cosa. Tampoco para pensar que sin jugar ya los superamos; ellos intentarán con su doble línea de cinco parquear un bus que debemos sortear.

Solamente las selecciones grandes pueden tratar de despistar al enemigo usando altas rotaciones en estos partidos tan cercanos al pitazo inicial del campeonato y está claro que ellos no lo son.

No tienen mucho más de lo que vimos. Un central de premier, Khusanov, y un delantero hábil de gran pegada de media distancia, Shomurodov. Sobre ellos hay que tomar recaudos y precauciones. La movilidad debe ser nuestra arma de avanzada y la seguridad atrás determinante sobre todo en el regreso sin pelota. Ante este rival sí se debe ganar la posesión y no perder la iniciativa. Va a ser clave presionarlos en la salida y no quedar largos en ningún momento. Ojalá los niveles individuales venidos a menos ya mencionados y otros como Carrascal, Mojica y Castaño se conviertan en parte eficiente del equipo. Tenerlos a todos por encima del 80 % de su rendimiento es una utopía, pero que sean solo dos o tres los que soporten todo, no alcanza. Aquí en Jalisco la consigna es no rajarse, y eso esperamos.