Los cupos para los futbolistas en 2026

Llegó 2026, y el fútbol colombiano tiene retos importantes. Año de Mundial, donde la selección deberá hacer un buen papel en Norteamérica y los clubes intentar regresar al protagonismo en las copas.

El año pasado no fue tan malo como siempre en este rubro, porque al menos no se eliminaron todos nuestros representantes en fases de grupos, pero la idea es poder llevar más lejos la ilusión. Si bien es cierto que la pelea con los brasileños y los argentinos no es pareja por presupuestos y número de participantes, al menos alcanzar semifinales sería un buen primer objetivo que llenaría de cierta manera el bolso de la dignidad. Los cuatro de libertadores: Santa Fe y Junior directamente, y Tolima y Medellín en segunda ronda previa, intentarán por lo menos llegar a octavos de final y trazar un camino hacia lo que se sueña. En Sudamericana solo quedarán dos vivos, de los cuatro clasificados, gracias al sistema fratricida de este torneo. Los duelos entre Nacional y Millonarios, por un lado, y Bucaramanga y América dejarán con vida únicamente a la dupla que nos representará. Es una discusión pendiente para otra columna sobre lo justo e injusto con nosotros para luchar por un título en estas competencias continentales, que sabe a poco realmente.

Para terminar con los clubes, y pasar a la tricolor, la Dimayor bajó a 25 los inscritos por equipo para este año en el FPC. Polémica decisión que pedían a gritos los presidentes de las instituciones, primando lo económico sobre lo deportivo. Hay descontento en la agremiación de futbolistas, con razón, porque se han quedado cesantes en la A y la B 180 jugadores. Además, si bien nadie usa más de 16 opciones generalmente para preparar un partido, así la Dimayor diga que 23, los técnicos verán reducidas sus posibilidades de elección, y, claro, el nivel se puede ver afectado también. Se sumó un cupo de extranjero jugando, ahora serán cuatro. Pero nada garantiza que lo haga si no marca diferencia. Para ello debe valer más y la inversión tiene que ser superior. Unas por otras…

El argumento más fuerte es que las ligas importantes del mundo no tienen tantos elementos inscritos, pero es evidente que ellos tienen otras calidades que permiten optimizar el recurso más eficientemente. El tiempo lo dirá.

Ahora sí para finalizar, sin oficialidad por ahora serán 26 convocados por Lorenzo al Mundial, y esto nos mantiene a la expectativa, como lo expresamos anteriormente, de los últimos nombres que se sumarán a los que ya tienen, salvo lesiones, un pie en la Copa Mundo. No hay certeza en cuatro posiciones: el tercer arquero, un lateral izquierdo, un volante de marca y un nueve. Las demás posiciones ya tienen dueño. Será contra Croacia y Francia en marzo el último examen en cancha para llenar esas plazas con los últimos candidatos. ¿Veremos caras nuevas? No creo que muchas, pero será fundamental el rendimiento en sus ligas de quienes están disputando esa posibilidad para llevar atletas con presente y no invitados de piedra.

