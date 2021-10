Miedo a perder

La selección decepcionó y dejó ir dos puntos necesarios contra los ecuatorianos. En uno de sus peores partidos cuando todo estaba dado para ascender contundentemente en la tabla no pudo pasar del empate. No se consigue más que un puntico para ser claros, que sirve para desplazar a Uruguay momentáneamente del cuarto lugar por diferencia de gol después de la tanda que sufrió la celeste en Manaos al final de la noche del jueves.

Nuestra tricolor está sufriendo de varios temores. El principal a la derrota, a decepcionar. En los partidos se traduce en la indecisión para salir jugando, el pavor que se siente de que les quiten la pelota iniciando y termine en gol en contra, en tomar la iniciativa de llevar el esférico arriba. Este es un problema de años no solamente de esta generación. Desde la época del “jugamos como nunca y perdimos como siempre” o “faltaron cinco centavitos para el peso”. Cuando fuimos dirigidos por José Pekerman, sobre todo desde la victoria 3-1 en Santiago, vivimos un periodo maravilloso donde vencimos esos complejos e hicimos el mejor mundial de la historia en 2014. Después en medio de la eliminatoria a Rusia se acabó el encanto y retornó el mismo mal que padecemos hoy.

Cuando trajeron a Carlos Queiroz se buscaba que él le diera el salto, ese fue el motivo potencial del cambio que pretendía justificar la salida del entrenador argentino, pero equivocó los caminos al olvidar o desconocer nuestras raíces y tratar de imponer una idea interesante pero compleja para adaptar con la prisa de los resultados. Reinaldo Rueda tiene todos los pergaminos para retomar la posta de los técnicos locales y demostrar que no se necesita cédula de extranjería para ser exitoso en casa, pero debe en mi concepto fortalecer sus puntos altos y trabajar en sus debilidades que las tiene como cualquier ser humano. Como hace constar esta columna, lo pedí y lo reclamé para reemplazar al portugués a gritos, sabiendo de sus capacidades y confiando que con el vallecaucano podemos seguir yendo al mundial, pero jamás imaginé y debo reconocerlo que le iba a costar tanto ponernos a jugar bien. Pensaba yo ingenuamente que bastaba con ubicar los muebles donde correspondía simplemente y motivar a un grupo que venía de dos derrotas aplastantes hace ya casi un año, pero no fue suficiente solamente con esos detalles aparentemente.

No es cuestión de nacionalidad repito, pero Rueda también tiene una espina clavada desde que no le alcanzó para clasificar a Alemania 2006 que parece no superar todavía y no le permite soltarse totalmente. Una cosa es dirigir Nacional y otra muy diferente la presión de lo que significa regresar a la absoluta de este país y llevarla a Catar. El único responsable del mal momento no es él claro está, el nivel de varios de los jugadores con la camiseta amarilla es bajo. No se entiende como a algunos les rebota el balón, les cuesta tomar una decisión, están engranados y nublados. Lo cierto es que él los escoge y les entrega un mensaje que debe ser claro, valiente y liberador para que les genere confianza y venzan sus angustias no las acrecienten. Necesitamos soluciones de generación, de creación. Hay que probar otras alternativas, otros nombres que pueden aportar, pero técnico y futbolistas deben primero eliminar el miedo a perder.