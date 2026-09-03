Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Lo que pasó en el estadio del Deportivo Cali el domingo es la gota que rebosó la copa con el peligroso tema de la invasión de la cancha por parte de aficionados enfermos de nuestro fútbol colombiano. ¿Hasta cuando vamos a mirar para otro lado ante esas circunstancias repetitivas en los estadios del país?

Parece que no hay más solución que sancionar el cemento, que es lo que ha venido haciendo recurrentemente la Dimayor. Ya han muerto hinchas, que por ser los causantes de los desmanes se han convertido en paisaje, lamentablemente. No obstante, si esto no para, caerán jugadores o algún técnico. Y seremos noticia mundial por semejante atrocidad. ¿Eso es lo que estamos esperando que pase?

Volvemos a lo mismo que siempre hemos dicho: este es un territorio futbolero sin cultura futbolera. Y solo para las alegrías; cuando hay que ponerse la mano en el considere, el balompié pasa a ser solamente de los que lo juegan. Las leyes siguen siendo insuficientes, no hay herramientas para judicializar debidamente a los revoltosos. A quienes legislan solo les importan los partidos para disfrutarlos, pero no ayudan a fortalecer la estructura para poder meter a aquellos a la cárcel. Se sabe que no hay espacio para tantos delincuentes, pero entonces hay que pensar en conseguir cómo solucionar eso también.

Entre ellos y el mismo deporte, desde adentro, se deben tomar medidas inmediatas. El reconocimiento facial para individualizar es urgente y de paso impedir que los violentos sigan entrando a los escenarios. Se ha podido ya, además de los renombrados ejemplos europeos, en Argentina, donde estaban muy agobiados. No es posible que acá no lo logremos. Hay que establecer urgentemente unos parámetros rigurosos y sólidos.

Se habla de derechos de televisión porque la plata sobra; pues de ahí se debe destinar un presupuesto dedicado al desarrollo de una política adecuada al respecto. Los estadios en su mayoría son del Estado, es verdad, pero la tecnología la debe poner el FPC. Cámaras y torniquetes con dispositivos de ingreso biométricos. Basta ya de excusas y aplazamientos, se debe empezar cuanto antes. El equipo que no colabore no podrá usar el coliseo. La región que no se interese, pues no puede tener partidos. Hay que ponerse rigurosos inmediatamente. Si los clubes no son capaces de contener a la hinchada deben perder los puntos para que haya una consecuencia directa. Tanto como para los equipos como para los hinchas, buenos y malos, o no va a haber dolientes directos. El mundo aprendió y nosotros seguimos reacios, quedados y violentos.

Ya que la juventud es tan proclive a la moda, pues en el planeta lo que se usa es la tranquilidad en los estadios de fútbol. Es muy “old” meterse a dañar el espectáculo y golpearse entre sí; ahora en épocas de “farmear aura” si algo bueno hay que rescatar es que la violencia física se está desterrando. Si nos queremos hacer chistes entre hinchadas, bienvenidos, pero no más pelearse por trapos viejos y sucios, o presionar a los protagonistas el juego, poniéndolos más nerviosos cuando lo que tienen que estar resolviendo es cómo hacerle goles al rival.

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