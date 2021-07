Para ganarle a un favorito

Este sábado la selección de Colombia se juega su paso a la semifinal de Copa América ante la favorita Uruguay. Si bien es cierto que por encima de la celeste están Brasil al lado de Argentina, es siempre llamada a disputar cualquier torneo de la región y más este que ya ha conseguido tantas veces. Hombre por hombre, salvo algunas excepciones, tiene mejor nómina que nosotros y es un equipo consolidado con una idea fija, aunque las características de sus mediocampistas han variado con relación a la generación anterior. Ellos están recuperando en la mitad el fútbol que en su país le reclamaban a Tabárez, quien, si bien es cierto ha exprimido buenas actuaciones a veces con más garra, quedaba debiendo la estética que siempre tuvieron en su haber y sentir los rioplatenses.

Después son fuertes en las dos áreas y buscan salir con sus laterales de flecha larga. A pesar de los años de Godín, sigue siendo fundamental en el esquema del maestro y tiene en Giménez el apoyo adecuado a sus falencias por veteranía y mantienen la mejor dupla de delanteros de Sudamérica. Cavani y Suárez son inagotables, muy peligrosos y por lo general nos marcan.

A los “yoruguas” hay que jugarles con el cuchillo entre los dientes, sin miedo pero alertas, porque son grandes capitalizadores del error ajeno. Insisto en que esta generación cafetera es muy fuerte atacando, no está hecha para defenderse y cuidar resultados. No pretender salir arrebatados y propiciar el mano a mano, pero si intentar siempre buscar el arco y actuar en el campo contrario. El gran problema de esta versión y de la de la mayoría de las tricolores del pasado es la elaboración de juego. Nos cuesta horrores entregarles pelotas limpias a los de arriba. Aparentemente, Rueda pondría a Muñoz en el lugar de Cuadrado, que está suspendido, y sus dudas pasan por darle minutos a Fabra, el reemplazo de Mateus, que se lesionó ayer, y cuál sería el compañero de Duván al frente, si mantiene a Borré o regresa Muriel. Salvo el caso del lateral izquierdo, que cambia mucho, tener uno que sale, a Tesillo que no arriesga, las otras tres dudas no varían mucho por el apellido. Si Colombia sigue tímida y no quiere acompañar al que inicia la avanzada con volumen, esos balones que necesitan los artilleros jamás llegarán. La falta de confianza sigue siendo el principal enemigo de este proyecto de equipo.

Hoy no se puede cometer el mismo error de indecisión ofensiva y se debe ser lo suficientemente intenso para no regalar espacios sin la posesión. No va a ganar el que más la tenga sino el que mejor la utilice. Ellos siempre serán más prácticos y verticales, nosotros debemos movernos bien y confundirlos con velocidad por banda, pero con todo el despliegue para influir por dentro. Chocar lo menos posible, buscar paredes y relevos que los exijan atrás y que los mantenga ocupados en esas labores será una de las claves. Opciones como Cardona, Chará o Campaz las guardaría para el segundo tiempo, cuando haya que cambiar el ritmo y mantener o remontar el resultado. Si se sale a hacer daño, a lo mejor no hay que pensar en un plan B para seguir en camino a Río.