¿Perdedores?

Leicy Santos, tras la final de la Copa América Femenina. Foto: EFE - Jose Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la derrota, aún caliente, en la reciente final de la Copa América femenina de fútbol en Ecuador, se ha desatado una ola de resentimiento en las redes contra nuestros deportistas; en especial, los futbolistas. Se sigue uniendo la crítica de la disciplina deportiva y no del género, lo cual, para empezar, es un grave error. Ya lo he escrito en esta columna varias veces: no es lo mismo hablar de fútbol femenino; es otro el contexto.

Colombia asiste a la Copa América desde 1995 y ha ganado cuatro subcampeonatos; los dos últimos, perdiendo la final con Brasil. En 2010 y 2014 fue segunda por puntos, muy lejos de las campeonas que ganaron el sábado su novena edición. En 2003 en un suramericano nos empacaron 12 goles. Además de sus campeonatos estatales, las brasileñas tienen tres categorías nacionales con ascenso y descenso; nosotros, uno con 16 equipos que no se juega todo el año. No hay cómo compararse históricamente ni en organización ni en trascendencia de lo que significa el fútbol femenino allá y acá, y mucho menos en apoyo. Acá no se llena un estadio, salvo en finales del torneo; apenas estamos sacando la cabeza en los últimos años y ¿ya pedimos ganarle a Brasil sin ningún tipo de vergüenza? ¡Por Dios! Lo del sábado fue destacadísimo: se acortó una distancia inmensa, se fue superior en la cancha. Lo que se hizo es la presentación en sociedad del fútbol femenino colombiano, que ya puede mirar a los ojos a Brasil. Ahora, señores directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, les toca mantener ese nivel apoyando con todas las letras. Lo mental hay que trabajarlo siempre; somos un país con mentalidad “pajarera”, distraída, pero fútbol hay. Acompañémoslas, más ahora que iniciaron un nuevo reto de excelencia. A mejorar defensivamente, en contención y presión, en lo estratégico, en lo físico; de pronto, buscar también asesoría extranjera, que nunca se ha tenido. Hay que engordar el torneo local, ir a los estadios a verlas y pagar boletas que ayuden a premiar su talento. Crear más torneos femeninos infantiles, que hay muy pocos y no en todas las categorías.

Decir que somos perdedores, como si nuestra genética hubiese sido programada para la tristeza, es lo más absurdo que se puede afirmar. Hombres y mujeres tenemos en el deporte grandes cualidades, pero sufrimos de la misma desorganización estructural de las ligas locales y nacionales. En eso sí se unen los géneros, y los atletas no se están preparando debidamente desde la infancia. No los formamos para ganar ni competir con la suficiente intensidad ni convicción. Anuncian que le bajarán el presupuesto al deporte en pleno ciclo olímpico para el 2026. No hay un plan de mercadeo fuerte ni escenarios adecuados en todo el país, y luego salimos a exigir medallas y títulos. Lo único cierto es que no hay cómo reprocharle nada a nadie y menos a las subcampeonas de América. Quédense tranquilas, señoras y señoritas, a seguir jugando finales, que ya las ganarán cuando todo esté dispuesto para tal efecto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador