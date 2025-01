Propósitos 2025

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz, figura y referente de la selección de Colombia. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Es difícil calificar de bueno el 2024 para el fútbol colombiano. La selección de mayores, que siempre saca la cara, no terminó bien la doble fecha de eliminatorias, perdiendo los dos últimos partidos. Las selecciones femeninas tampoco se destacaron esta vez como lo venían haciendo. De clubes ni hablar, porque seguimos ausentes de las fases finales de la Sudamericana y Copa Libertadores. Tal vez lo más destacado fue llegar a la final de la Copa América con la absoluta dirigida por Néstor Lorenzo, siendo el equipo que mejor jugó en la competencia y con el MVP del torneo, James Rodríguez, quien otra vez busca equipo. Ese puede ser el consuelo humilde del año que ya se fue. Seguimos teniendo una Liga floja que salvó los muebles para los hinchas del Atlético Bucaramanga, que consiguió su primera estrella en una linda final en el primer semestre con Santa Fe y pare de contar porque nunca se habían sufrido tantos escándalos por el mal arbitraje, los líos en las tribunas por la violencia de los hinchas, los jugadores por sus malos comportamientos en la calle y dudas frecuentes de la honestidad y juego limpio, como pasó en la final de la B. Difícil defender nuestro principal deporte en un año tan polémico.

Pero por estos días hay que pensar positivo y marcar los buenos propósitos a ver si algo mejora y además es lo que se usa por estas tierras. Viendo el vaso medio lleno, aunque vamos a retomar competencia contra Brasil y Paraguay, que no van a ser fáciles, también hay que pensar que no tenderemos el cansancio acumulado de noviembre y vuelve Lerma, quien nos hizo mucha falta. Hay cómo reaccionar. Estos meses de reflexión individual y grupal sirven para trabajar en los errores cometidos que permitieron las derrotas inesperadas. No hay tanto margen de error porque se pierden los dos partidos y pasamos de pelear arriba a movernos en las arenas movedizas del límite de los de media tabla. El primer reto será de la sub-20, categoría que hace rato no genera alegrías para el país. Las mujeres tienen más margen de error que cualquiera, porque hacen más de lo que deberían. Nos convertimos en la segunda selección del continente detrás de Brasil y es para aplaudir. Claro que la necesidad de títulos empieza a acosar, sobre todo a las almas más ansiosas. En clubes, cualquier cosa que supere lo mal que nos viene yendo podría bastar. Una clasificación a semifinales sería un paliativo para entregar algún tipo de esperanza. Hay que pensar en positivo, aunque es que poco se pueden alimentar las expectativas cuando no se ve casi ningún cambio contundente como para asegurar que los representantes por el FPC esta vez si van a sacar la cara.

El panorama no deja de ser preocupante. Con el estatus que se ostenta en la región a pesar de lo desorganizados que siempre hemos sido, las “cabañuelas” tendrían que ser más favorables, pero eso es lo que hay. Feliz año, que se vengan las buenas noticias futboleras si los planetas se ponen en posición favorable.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador