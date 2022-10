Sin favoritos

Parece tema de nunca acabar, sobre todo por estas fechas. ¿Es nuestro torneo emocionante por su alta calidad o porque está nivelado por lo bajo? Faltando dos jornadas para que concluya la fase de Todos contra Todos, y empiecen los cuadrangulares semifinales, no se puede saber a ciencia cierta quiénes serán los clasificados ni cuáles los favoritos al título. Entre el primero y el 13 había menos puntos de los que faltaban por jugarse en la jornada 19 que ya está en desarrollo. Cualquiera diría, si pasa distraído y mira la tabla, que es muy buena la Liga por tener tantos equipos separados a tan poca distancia. Que la pelea por entrar a los ocho va a ser para comerse las uñas. Es una emoción parecida a la de esperar que vengan a desalojarle a usted la casa por no pagar la cuota a tiempo, no por competir por un apartamento que se subasta al que haga la mejor oferta.

Millonarios parecía ser el gran candidato a otra estrella en su escudo promediando la competencia, pero se desmoronó y no ha podido siquiera sumar lo suficiente para clasificarse con anticipación a la fase definitiva. Y el ejemplo embajador es perfecto para evaluar nuestra realidad. No se puede decir alegremente que los de abajo se les acercaron a los azules por su gran rendimiento. Al contrario, fue el antiguo líder el que no volvió a sumar de a tres y se aproximó a sus contendientes que estaban bastante relegados recientemente. ¿Qué les pasa a los dirigidos por Alberto Gamero? Esa es la pregunta del millón. La nómina sigue siendo corta y no tiene suficiente gol, es tal vez la más fácil de las conclusiones. Los goles son confianza y al no conseguirlos el grupo perdió la fe en sí mismo. También han tenido bajas, pero les ha pasado a todos a estas alturas. Los otros grandes no aparecen tampoco para reemplazar la condición de candidatos. Nacional estrena técnico este fin de semana. Así como suena. Paulo Autuori asume y se puede quedar por fuera de la fiesta. Júnior y América no logran consolidarse y están en riesgo también. El efecto Comesaña no ha sido todavía tan contundente en los tiburones y Guimaraes no puede todavía decir que ya tiene el equipo para encontrar estabilidad en sus líneas rojas. Todo se define en la última fecha, y parece que solamente el Pasto la tiene sencilla por sus 31 unidades y buena diferencia de gol. Todos tienen derecho de soñar con el campeonato de fin de año, pero es indudable que tanto chico no atrae demasiado. Pero eso no es culpa de ellos que con herramientas gastadas o baratas luchan por mantenerse en la pelea. La culpa la tiene este sistema que exige poca calidad y que nos acostumbró a dar premios a la mediocridad. No vamos a volver a ser importantes afuera con la débil exigencia doméstica. Es una bola de nieve que va creciendo en contra y que no se reduce cerrando los ojos y dejando que sigan pasando los años con el mismo sistema aburridor y caduco.

Solo queda esperar que todo mejore en los cuadrangulares y que aparezca el buen fútbol espontáneamente, en un año lleno de frustraciones en la rama masculina, porque las mujeres sí nos han hecho sonreír y mitigar la pesadilla de 2022.

