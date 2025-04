Brasil celebra el título del Sudamericano Sub-17. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Hablábamos la otra vez de lo habitual que es que les saquen del bolsillo los buenos resultados a nuestros representantes futboleros en el exterior. No es que a los otros no les pase, es que a los nuestros les pasa más seguido.

En el último mes y medio, Colombia de mayores (selección de nuestros mejores hombres) le ganaba 2-0 a Paraguay y le empataron. Antes, perdió con Brasil, en tiempo de descuento, un valioso empate que había trabajado bien (venía de perder en el último minuto contra Uruguay). Bucaramanga vencía a Colo Colo 3 a 1 y le empataron (el jueves contra Racing ganaba 2 a 0 cómodamente y terminó pariendo borugos después del descuento aislado de su rival sobre el final). La cereza del pastel la pusieron los muchachos de la sub-17 que tenían el título del Sudamericano en sus manos hasta el minuto 87, cuando le ganaban sin sufrir más de la cuenta a Brasil, pero les empataron y perdieron en el punto penal. Después vino el reconocimiento a los guerreros desde todos los ángulos de la opinión. Chévere y todo, pero no.

A mí me parece que es hora de aprender a ganar y esas categorías formativas son el único lugar en las que algo se puede hacer. Los colombianos somos desconcentrados por naturaleza, dispersos y desenfocados. Confundimos alegría con prepotencia y ante el drama sin libreto nos predisponemos a terminar siendo víctimas. Eso nos lleva, en todos los aspectos de la vida, a caer derrotados al final.

Si esto fuera un campeonato mundial de yoga no me preocuparía, pero el deporte de alto rendimiento es competitivo y el resultado no es casi todo, es todo. Uno entiende que a veces se escapen resultados del bolsillo, pero se pregunta por qué pasa casi siempre.

El Sudamericano Sub-17 con su subcampeonato y la actuación de la sub-20 a comienzos de año, cuando consiguieron el tiquete al mundial, demuestran que se está trabajando bien en las menores desde la Federación y esto es consecuencia de lo bien que se hace la tarea en varios clubes y ligas del país. Sin embargo, la preparación mental para la alta competencia debería ser objeto de preocupación, análisis y ejecución de un plan en el que estén involucradas todas las partes dedicadas a formar futbolistas y personas para la vida.

Está más que demostrado que talento no falta; es más, hay buenos entrenadores formadores y scouters. Pero a ganar también se aprende y para eso hay que organizar la cabeza de cada individuo involucrado. Eso tiene su oportunidad de mejora.

