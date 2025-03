Alerta amarilla

Resume e infórmame rápido

Comienza marzo. El 20 Colombia jugará contra Brasil y el 25 contra Paraguay en Barranquilla, en las eliminatorias mundialistas, después de una larga pausa. El 2024 nos dejó la final de la Copa América, un gran logro que no resiste discusión, unos muy buenos resultados con victoria frente al campeón del mundo en Barranquilla incluida, además del triunfo en el primer semestre contra la que después sería la campeona de Europa, España. Sin embargo el cierre no fue como lo que esperábamos y una frenada en seco, con derrotas contra Bolivia y Uruguay de visitantes y una muy dolorosa contra Ecuador de locales, nos dejaron de cuartos en la tabla, ya superados por ecuatorianos, uruguayos y argentinos y con los dos rivales siguientes, Brasil y Paraguay, a uno y dos puntos de distancia, respectivamente.

Esto como “recorderis” de que todavía no se ha sellado la clasificación al mundial. La referencia de la eliminatoria anterior demuestra que justo ahora cuando comenzó la mala racha que nos dejó por fuera de Catar. Por eso la tensión es máxima y si bien es cierto que sería curioso quedarse por fuera de la fiesta del otro año cuando van seis de los diez competidores de manera directa, más el séptimo a repechaje, es mejor evitar sorpresas.

Brasil tendrá el regreso de Neymar para un equipo que busca reconciliarse con su gente después de una mala Copa América y una irregular eliminatoria. Paraguay con Alfaro no cree en nadie, pero Lorenzo debe concentrarse en lo que tiene, que viene más que bien.

En caso de no mediar lesiones en estos días, James llega con el ritmo que hace muchos años no tenía. Luis Díaz la pasa bien y pelea en lo alto con Liverpool, donde es titular. Daniel Muñoz es figura en Inglaterra y los demás habituales titulares no tienen grandes contratiempos. Habría que ver si el DT le da una oportunidad más a Cuadrado que marcha bien en Italia. Si bien es cierto que el argentino ha demostrado que para él primero son los grandes ídolos de 2014, también lo es que pareciera haber marcado alguna distancia con Cuadrado desde que llegó al cargo más allá de las frecuentes lesiones del de Necoclí. Lo cierto es que Cuadrado en forma tendría que ser más que bienvenido a un equipo al que no le sobra nada.

Habrá que ver si Angulo, lateral izquierdo de Independiente de Argentina, tiene una opción. Por ese lado, Mojica, Machado y Borja no andan del todo bien en sus equipos. De paso estaremos atentos si los estelares del equipo campeón de todo en Colombia tiene algún aporte como Hinestroza, Román o Campuzano en la convocatoria. Recordemos que Lorenzo ha sido coherente con su discurso de privilegiar a quienes juegan en el exterior, a pesar de ir constantemente a ver partidos de nuestra mediocre liga local. Las últimas imágenes de Colombia en eliminatorias, frente a Uruguay y Ecuador, fueron desconcertantes. No hubo ideas ni soluciones en los momentos complicados. Lo mostrado fue más cercano a lo visto en la eliminatoria a Catar que a la Copa América de Estados Unidos. No hay crisis, pero en el semáforo hay alerta amarilla.

