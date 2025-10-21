Competimos, pero aún no vencemos

Resume e infórmame rápido

En los últimos tiempos, el fútbol colombiano ha demostrado que puede competir de igual a igual con los grandes, pero también que le cuesta cerrar las historias cuando el título está al alcance de la mano. Lo hemos visto en casi todos los frentes: selecciones, clubes masculinos y femeninos. En cada instancia definitiva, el país ha estado ahí —presente, ilusionado, protagonista— pero el desenlace ha vuelto a doler.

En la Copa América 2024, la selección de Colombia cayó ante Argentina por 1-0 en tiempo extra, con un gol de Lautaro Martínez al minuto 112. En los Juegos Olímpicos de París, la selección femenina empató 2-2 con España y fue eliminada por penales (4-2) en los cuartos de final. En los torneos de clubes, Bucaramanga y Once Caldas perdieron definiciones por penales en la Copa Sudamericana, y Atlético Nacional corrió la misma suerte en la Libertadores. Y hace apenas unos días, el Deportivo Cali femenino cayó en la final de la Copa Libertadores frente al poderoso Corinthians, también en los penales.

Los resultados muestran un patrón: Colombia llega, compite, emociona, pero no logra concretar. Sin embargo, quedarse solo en el lamento sería injusto. Hay avances evidentes. Después de años de ausencia en fases decisivas, el fútbol colombiano ha vuelto a ser protagonista en escenarios internacionales. Eso habla de trabajo, de mejores procesos formativos y de un crecimiento en la competitividad. Pero también deja en evidencia que aún falta dar el salto final, ese que separa al equipo valiente del campeón.

Parte de lo que falta pasa por la estructura. Mientras la Dimayor se ocupa del fútbol profesional, la Federación de las selecciones y la Difútbol del amateurismo, entre los tres hay más distancia que articulación. La creación de una categoría Primera C sería un paso importante, sí, pero no el único. Lo esencial es lograr una verdadera coordinación entre todos los niveles del fútbol, desde los barrios hasta las selecciones nacionales. Sin ese trabajo conjunto, cada avance será más fruto de esfuerzos aislados que de un plan colectivo.

Más allá de lo organizativo, el gran desafío sigue siendo mental. En los momentos límite, cuando la presión se impone y el corazón late más rápido, nuestros jugadores y jugadoras suelen perder serenidad. Nos falta templanza, concentración y lectura de los tiempos del partido. Lo vimos en las definiciones por penales, en expulsiones innecesarias como la de Néiser Villarreal en el Mundial Sub-20, o en la ansiedad que nos domina cuando el rival toma el control.

Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo fortalecer la mente en un país tropical, emocional y marcado por tantas fisuras familiares y sociales? La respuesta no está en la resignación, sino en la formación. La mente también se entrena. La psicología deportiva no puede seguir siendo un lujo.

Porque talento tenemos. Ambición también. Pero para dejar de ser los que “casi ganan” y convertirnos en los que ganan, hay que entrenar la cabeza tanto como el cuerpo.

